"Какой ужас": Цымбалюк-Романовская остригла волосы после обращения к Джигарханяну

Пианистка выложила фото и поделилась радостью от смены имиджа. "Когда легким движением руки выпрямляются волосы и появляется челка, но при этом сохраняется бесспорное, стопроцентное ощущение спокойствия", – написала она под фото.
Поклонники отреагировали неоднозначно на изменения во внешности Виталины Цымбалюк-Романовской. "Ого, какой боевой раскрас (макияж)", "Вы на Валерию стали похожи. Ну или она на Вас", "Косметика хорошо сидит на вас, но челка дебильная, вам нужно было сделать челку до бровей и выравнять", "Какой ужас", "Не делайте эти кудри. Прошлый век", – написали в комментариях доморощенные стилисты.
Однако все же многие отреагировали на образ пианистки более положительно. "Красивая Виталина", "Вот это метаморфозы! Вам очень к лицу!", "Очень свежо, молодежно и, главное, очень подчеркивает необыкновенной красоты глаза – цвета раннего нефрита", – приводит Teleprogramma.pro комментарии фолловеров.
Напомним, ранее Цымбалюк-Романовская обратилась к Джигарханяну через очередное шоу. Она пришла на него, чтобы рассказать о чувствах к артисту. Женщина в слезах заявила, что для нее их расставание – это утрата.
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