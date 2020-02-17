"Я не могу больше об этом молчать": Цымбалюк-Романовская о ребенке от известного артиста

Виталина Цымбалюк-Романовская снялась в программе "Новые русские сенсации" на НТВ. Пианистка откровенно высказалась о бывшем муже Армене Джигарханяне и любовнике Прохоре Шаляпине.

Шоу вышло с кричащим названием "Виталина срывает маску". Цымбалюк-Романовская решила как бы подвести итоги: она с самого начала рассказала об отношениях с Арменом Джигарханяном и Прохором Шаляпиным. Программа сразу началась с откровений. Показали, как Виталина говорит: "Я понимаю, что изменить что-то уже слишком поздно, но я не могу больше об этом молчать". И далее: "Я не хочу никого обманывать. Я действительно хочу обо всем рассказать".

Виталина убеждена, что их с Арменом главная ошибка в том, что они подчинили свою жизнь и образ жизни театру, что они очень много сил в него вложили. А следовало к этому относиться проще и больше времени уделять себе. Цымбалюк-Романовская считает, что ей не театром надо было руководить, а следить за окружением мужа. Пианистка призналась, что не может смириться с тем, что у нее нет ни единого шанса, что к ней вернется Армен Джигарханян.

Что касается Прохора Шаляпина, то именно он сделал первые шаги, предложив ей союз. В свою очередь, тогда, после исчезновения мужа и дальнейшего его заявления о желании развестись, Виталина понимала, что ей нужно отвлечься и отдохнуть. К тому же, Шаляпин убедительно объяснил, что предыдущие его отношения не устраивали, и заявлял, что в этот раз все будет честно и по-настоящему. Тогда Виталина согласилась.

Однако спустя время она поняла, что для Прохора Шаляпина важна внешняя стороны жизни. Что даже если бы у них появился ребенок, то это стало бы "способом снимать новые программы". Виталина уточнила, что с ним она не могла управлять их частной жизнью, потому что он готов был все выставлять напоказ. А она так не могла. "У меня не мог бы родиться ребенок, у которого главная заслуга папы, что он бывший муж Ларисы Копенкиной", – жестко заявила Цымбалюк-Романовская.

В заключение она призналась. что в ее личной жизни ничего не изменилось с тех пор, как она рассталась с Арменом Джигарханяном. Виталина убеждена, что вела себя безукоризненно, и артист мог бы ей гордиться. Кроме того, она всегда готова принять его и оставить жить на любое время в их квартире на Рублево-Успенском шоссе. Правда, без вмешательства посторонних лиц.

Далее Цымбалюк-Романовская обратилась напрямую к Джигарханяну. Она сказала, что воспринимает их расставание как потерю друг друга, что часто вспоминает его, что не теряется терять чувство юмора, однако оно не может заменить ей его и того счастья, которое у них было. Виталина убеждена, что если бы не обстоятельства, они бы до сих пор были вместе. Пианистка высказала уверенность, что никто за ним не может так хорошо ухаживать, как она. При этом она поделилась своими сомнениями, что к Армену Джигарханяну действительно вернулась предыдущая жена Татьяна Власова.

Виталина Цымбалюк-Романовская пожелала счастья экс-супругу и поблагодарила за 15 лет совместной жизни. Она отметила, что готова начать новую жизнь, но все равно считает, что его ей никто не заменит. Пианистка призналась, что хотела бы все это сказать артисту лично, но понимает, что это невозможно.