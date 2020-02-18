"Анатомия травли невиновного": Собчак о судьбе своего знаменитого отца

Картину сняла дочь политического деятеля Анатолия Собчака, телеведущая Ксения Собчак. По словам журналистки, лента повествует не только о ее знаменитом родителе. "Это своеобразная анатомия травли, которой подвергся невиновный человек", – сказала она.
Теледива в процессе работы над лентой осмыслила, что происходит в современной России. "Почему она такая, как сейчас, ведь она рождалась тоже тогда, в 90-е", – отметила скандальная теледива.
В документальном фильме "Дело Собчака" появятся не только дочь политика и его вдова, сенатор Людмила Нарусова, но и другие известные фигуры: Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, журналист Александр Невзоров, начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков. Создатели картины взяли комментарии у главы государства Владимира Путина и экс-премьера Дмитрия Медведева.
Напомним, что режиссером фильма Ксении Собчак выступила Вера Кричевская. "Дело Собчака" впервые показали в июне 2018 года на закрытии фестиваля "Кинотавр" в Сочи. Мировая премьера ленты состоялась в ноябре 2019-го.
Добавим, что отец Ксении Собчак занимал пост мэра Северной столицы с 1991 по 1996 год. В то время под его началом работал Владимир Путин.
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