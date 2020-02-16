Собчак откровенно заявила о размере гениталий Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак сделала сенсационное признание. Журналистка заявила, что гениталии ее мужа, режиссера Константина Богомолова, довольно внушительных размеров. Дескать, они больше, чем детородный орган писателя Александра Цыпкина. Сделать подобное заявление теледиву побудило замечание литератора.



Цыпкин в соцсетях напомнил, о скандале, который разгорелся несколько месяцев назад. Тогда Собчак публично распекала супругу писателя, светскую львицу Оксану Лаврентьеву, за "голые" фото. Ксения говорила, мол, чем больше откровенных снимков у женщины в микроблоге, тем сильнее ей хочется иметь мужчину рядом.

Между тем на днях в "Инстаграм" самой телеведущей появился пикантный кадр. Журналистка опубликовала снимок, на котором позирует топлес.

Естественно, Александр Цыпкин не смог не отреагировать на провокационную фотографию теледивы. В той же соцсети писатель показал коллаж, состоящий из двух кадров. На левом красовалась полуголая Ксения Собчак, на правом – обнаженная Оксана Лаврентьева.

"Осталось нам с Костей членами помериться и праздник удался", – прокомментировал пост литератор.

Теледива не стала отмалчиваться. Ответ она опубликовала в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Ксения Собчак сообщила, что "бедному" Александру Цыпкину мерещится, что все говорят и пишут исключительно о нем и его жене. Чтобы вывести литератора из заблуждения она готова опуститься на его уровень и сказать две вещи: во-первых, соревноваться с Оксаной она не может, так как у нее настоящая грудь, а у соперницы силиконовая. Во-вторых, она очень надеется, что у самого Цыпкина гениталии "природных" размеров и к ним не прикасался скальпель пластического хирурга.

"Но до Кости в любом соревновании тебе, увы, далеко. Так что я б на твоем месте не стала)))", – сказала знаменитость.

Интересно, но спустя время Александр Цыпкин удалил пост посвященный Ксении Собчак. Теледива же, стирать ответ литератору не стала.