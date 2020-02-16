Собчак откровенно заявила о размере гениталий Богомолова

Цыпкин в соцсетях напомнил, о скандале, который разгорелся несколько месяцев назад. Тогда Собчак публично распекала супругу писателя, светскую львицу Оксану Лаврентьеву, за "голые" фото. Ксения говорила, мол, чем больше откровенных снимков у женщины в микроблоге, тем сильнее ей хочется иметь мужчину рядом.
Между тем на днях в "Инстаграм" самой телеведущей появился пикантный кадр. Журналистка опубликовала снимок, на котором позирует топлес.
Естественно, Александр Цыпкин не смог не отреагировать на провокационную фотографию теледивы. В той же соцсети писатель показал коллаж, состоящий из двух кадров. На левом красовалась полуголая Ксения Собчак, на правом – обнаженная Оксана Лаврентьева.
"Осталось нам с Костей членами помериться и праздник удался", – прокомментировал пост литератор.
Теледива не стала отмалчиваться. Ответ она опубликовала в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Ксения Собчак сообщила, что "бедному" Александру Цыпкину мерещится, что все говорят и пишут исключительно о нем и его жене. Чтобы вывести литератора из заблуждения она готова опуститься на его уровень и сказать две вещи: во-первых, соревноваться с Оксаной она не может, так как у нее настоящая грудь, а у соперницы силиконовая. Во-вторых, она очень надеется, что у самого Цыпкина гениталии "природных" размеров и к ним не прикасался скальпель пластического хирурга.
"Но до Кости в любом соревновании тебе, увы, далеко. Так что я б на твоем месте не стала)))", – сказала знаменитость.
Интересно, но спустя время Александр Цыпкин удалил пост посвященный Ксении Собчак. Теледива же, стирать ответ литератору не стала.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Наш ответ совку
Надоело жевать ковёр
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
ЛИОНУ на мыло
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Муж считает что детей надо наказывать
Инцест совков