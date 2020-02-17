Хрусталев с отростками на голове обратился к Малышевой по поводу смертельной инфекции

Как стало известно, ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева в очередной раз станет гостьей вечернего шоу Ивана Урганта на Первом канале. После съемок доктор разместила видео в "Инстаграм" и рассказала, что темой беседы был коронавирус.
Видимо Елена Малышева стала наряжать людей для наглядного рассказа не только у себя в передаче, но и добралась до "Вечернего Урганта". На видео соведущий передачи Дмитрий Хрусталев предстает в зеленой шапочке с торчащими из нее "шурупами". Комик, обращаясь к Малышевой, объяснил, что это модель молекулы коронавируса.
После этого доктор начала хвалить не только Дмитрия, но и весь коллектив программы "Вечерний Ургант". Хрусталев не стал молчать и также завалил комплиментами телеведущую, а талант и интеллигентность участников вечернего шоу он объяснил тем, что передача снимается на Первом канале.
Напомним, ранее за шутки о коронавирусе Ксения Собчак вызвала шквал критики в свой адрес. Журналистка написала в своем инстаграм-аккаунте, что с детства болеет "корона-вирусом" и "как-то выживает". Подписчики призвали Ксению к сочувствию и посоветовали не иронизировать на данную тему.
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