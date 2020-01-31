"Как-то выживаю": признание Ксении Собчак в заболевании коронавирусом стало сенсацией

В своем "Инстаграм" знаменитость решила пошутить на тему страшного заболевания. "У меня КОРОНА-вирус (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) с детства, и ничо, как-то выживаю...", – сыронизировала Ксения Собчак.
"А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?", – спросила телеведущая у фолловеров. Пользователи соцсети не разделили ее юмора. "Ужасный сарказм, в тот момент, когда умирают люди!", "Беда вроде... гибнут люди не озаруй Ксения", – призвали звезду россияне.
Ранее Ксения Собчак вляпалась в крупный скандал. Знаменитую блондинку сняли с рейса во Внуково. Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург. Однако, по словам пассажиров, вылет уже загруженного самолета задержали.
Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак устроила разборки со стюардессами. Персонал лайнера попросил пассажиров оставаться пристегнутыми, но журналистка отказалась выполнять требования. Лететь она передумала. Тогда самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап.
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