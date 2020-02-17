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Шоу-бизнес

Дочь о гибели неудавшейся невестки Марии Шукшиной

Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как поживает ее племянник, полуторагодовалый Марк, рожденный жительницей Барнаула Фрейей Зильбер от сына актрисы Макара Касаткина. Трегубенко прямо заявила о проблемах Зильбер с наркотиками.
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Несколько лет назад старший сын Марии Шушкиной Макар Касаткин встречался с Фрейей Зильбер, однако их отношения прервались. Вскоре стало известно, что девушка ждет ребенка. Когда малыш появился на свет, Фрейя пришла на шоу одного из федеральных каналов и стала жаловаться, что не получает алименты, да и вообще якобы семья артистки не желает с ней общаться. Разразился скандал, который растянулся на несколько шоу.

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Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Мария Шукшина настаивала на тесте ДНК, который впоследствии был сделан и оказался положительным. После Нового года счастливая актриса объявила, что маленький Марк гостит у них. Якобы Фрейя сама привезла ребенка и оставила. Однако на шоу "Звезды сошлись" дочь Шукшиной Анна Трегубенко ясно дала понять, что малыша Марка Фрейе не вернут.

Она рассказала, что сейчас Марк живет с отцом, который в шоке от произошедших событий. Анна пояснила, что они боролись за то, чтобы увидеть мальчика, но не думали, что так быстро это случится. "Фрейя, к сожалению, нестабильна в виду того, что она наркозависимый человек и по сей день, к сожалению, является до сих пор", – объявила Анна Трегубенко.

По словам дочери Марии Шушкиной, решение Фрейи привезти к ним ребенка стало неким "внезапным просветлением". "То есть она из Питера буквально на один день приехала в Москву и вот... – сообщила женщина. – Она сказала, что это якобы ненадолго, но на самом деле ей уже никто не отдаст ребенка, потому что она очень опасна, элементарно опасна".

Анна Трегубенко не исключает самого печального исхода для Фрейи Зильбер. "Такая мать, она сделает только... Разрушит его психику и здоровье и себя погубит..." – поделилась опасениями она. Анна сообщила, что им наконец удалось вписать Макара в свидетельство о рождении. Мальчика хорошо приняла его супруга – косметолог.  "Эта девочка, одобренная моей мамой от и до", – призналась Трегубенко.

Также дочь Марии Шукшиной не исключила, что Фрейя Зильбер может быть снова беременна. Однако не стала этого утверждать. "Понимаете, это какой кошмар? Ее не остановить", – вставила свои пять копеек вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина. Женщина проявила поразительную осведомленность, сообщив, что у Фрейи есть еще и дочь, которую та якобы родила в 14 лет. Ее воспитанием занимается бабушка. На вопрос, откуда она знает такие подробности, Людмила Поргина ответила: "Потому что на наших глазах, через наши нервы".

Автор: 17 февраля 2020, 15:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной

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