Мария Шукшина забрала внука у неудавшейся невестки-скандалистки

О том, что у Марии Шукшиной есть внук, стало известно в 2018 году. В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась жительница Барнаула Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына Марии Шукшиной Макара Касаткина и намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с именитым семейством.
На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с девушкой упрекнула ее в работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом ответить на звонки и сообщения, провести ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника артистки.
В свою очередь, новоиспеченный отец согласился выплачивать алименты, и казалось, что история завершилась благополучно. Но не тут-то было. В следующих выпусках шоу Малахова Зильбер жаловалась на ничтожную сумму этих алиментов и на то, что Макар лишь раз встречался с сыном.
Осенью прошлого года в студии Андрея Малахова появилась дочь Марии Шукшиной Анна сообщила, что ее брат Макар подал в суд на установление отцовства, и пожаловалась, что они не могут связаться с Фреей Зильбер. Анна призналась, что их семья хотела бы забрать мальчика себе.
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