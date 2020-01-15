Мария Шукшина забрала внука у неудавшейся невестки-скандалистки

Мария Шукшина наконец смогла увидеть своего малолетнего внука внука Марка, рожденного уроженкой Барнаула Фреей Зильбер от ее сына Макара Касаткина. Артистка заявила, что это случилось после того, как истек срок контракта Фрейи с шоу Андрея Малахова.

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