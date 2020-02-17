"Живая красота!": морщинистая Мария Голубкина восхитила россиян

Звезда театра и кино выложила в свой инстаграм-аккаунт откровенное фото – не скрывая морщин. Поделилась Мария Голубкина и признанием. Она заверила фолловеров, что принимает себя такой, какая есть, и не собирается обращаться за продлением молодости к пластическим хирургам.
Актриса отметила, что не планирует делать операций на лице и сознательно отказывается от уколов красоты. Она уверена, что стареть – не страшно, поэтому смело показывает общественности морщины на лице.
На снимке поклонники Марии Голубкиной смогли заметить заломы на лбу, "сеточку" вокруг глаз, а также глубокие носогубные складки. Подписчики пришли в восторг от смелости артистки и поддержали ее в комментариях. "Марии браво только за то, что она не боится выглядеть так, как есть. Живая красота!", – отметила одна из россиянок.
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