Страдающей от жутких болей Анастасии Волочковой вынесли неутешительный диагноз

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Вторник
11 февраля
Лента новостей
20:35
Неожиданное решение о пенсионном возрасте испугало народ
20:31
Назван неожиданный способ уменьшить плату за услуги ЖКХ
19:48
Самая короткая зима: синоптики объявили наступление весны в России
19:43
Теперь официально: сделано важное объявление о коронавирусе
18:43
В Архангельске установили забавный дорожный знак для любителей телефонов
17:14
В России придумали бороться с раком с помощью ржавчины
16:45
"Какой лапушка!": фото Плющенко с сыном умилило россиян
16:33
В Москве прошел закрытый показ фильма "Сокровище Разина"
16:26
В центре Москвы открылось сельское кафе
16:16
"Честно скажу": Зеленский неожиданно признал потерю Донбасса
16:07
Кардиолог рассказал о плюсах коронавируса для россиян
16:02
"Откуда такая стоимость?": россияне в ужасе от поездов через Крымский мост
16:01
Обколотую Кошкину сняли в центре Москвы
15:58
Отчаянная Джоли ищет "замену" сбежавшему от нее ребенку
15:54
"Рисковая я женщина": Хилькевич назвала настоящего отца дочери после обвинений в изменах
15:41
Оголившаяся Шарапова появилась на людях в компании статного мужчины
15:37
Власти скрывают: на поверхности Солнца разглядели гигантское НЛО
15:29
Голая Волочкова раздвинула ноги в теплой атмосфере
15:29
В России появилось приложение для усыновления детей
15:26
Любовь Успенская отказалась помочь больной дочери
15:20
У россиян может появиться дополнительный выходной день
15:17
7 направлений для романтического путешествия
15:10
Фестиваль науки и искусства WOW! HOW? пройдет в РАН
15:06
Витамины и спорт: 61-летняя женщина о "вечной молодости"
15:06
Японский пианист-импровизатор даст единственный концерт в Москве
15:01
Две трети населения Земли: озвучено число заразившихся коронавирусом
14:56
Заслуженный артист разбился в аварии
14:55
"Я сильно страдаю": сын доводит измотанную лесбийским скандалом звезду сериала "Богатые тоже плачут"
14:52
Похудевшая Адель шокировала народ своим видом
14:38
Барановская рассказала о пьяных дебошах в самолете
14:27
Suzuki представила новую Vitara Brezza
14:13
"Было нелегко": сообщившая о рождении малыша Волочкова показала изуродованные конечности
14:12
Актер из фильма "Моя ужасная няня" скоропостижно скончался
14:05
Стоцкая высказалась о третьей беременности
14:00
В Москве поставили ультиматум "потерявшему берега" Лукашенко
13:46
"Должна соответствовать красивым людям": Бледанс на курорте бросилась к тренажерам
13:40
"Где муж?": Тодоренко на отдыхе устроила переполох
13:37
В Подмосковье школьник отравился таблетками
13:33
"Больно дышать и ходить": Макеева сделала заявление после операции
13:27
Нурмагомедова назвали лучшим бойцом в мире
13:09
"*** вам!": Кристовский из Uma2rman оправдался за отборную матерщину в эфире
13:08
"Придушила бы": Бледанс сорвалась из-за ребенка-инвалида
13:08
Любимого внука Елизаветы II бросила жена
13:08
Россиянам раздадут много денег: Мишустин озвучил важные нововведения
13:05
"Оскар" у меня в кармане": получающая поддержку жена Эрнста наплевала на злобных критиков
13:01
Мировая премьера мюзикла "Дон Жуан" состоится в Кремле
12:54
Под Архангельском мужчина зверски избил отца
12:52
Рецепт: большой листовой салат с авокадо
12:47
Экстрим без больничной койки: как сделать BoogelWoogel безопасным
12:41
Рассказавший об отцовстве сын-фрик Яковлевой разрезал себе язык
12:39
Оскандалившейся Водонаевой пригрозили серьезными последствиями
12:27
Прорвавшаяся на Первый канал Собчак осчастливила Борисова
12:25
У Газманова невероятное тело: откровения прикрывшегося ладошкой голого Фомина
12:19
Оскар Кучера чудом остался жив при жесткой посадке самолета
12:13
Под Петербургом студент умер на уроке физкультуры
11:52
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденного ребенка
11:50
В Москве электричка насмерть сбила подростка
11:31
США назвали Россию главной угрозой
11:29
Срыгивающая дочь Хилькевич вызвала отвращение
11:07
У жительницы Тулы взорвалась колбаса
11:01
Обнародовано фото беременной Канделаки после ее слов о разводе
10:53
Муж перепутал вульгарно одетую MARUV с проституткой
10:47
Раковые заболевания: профилактика и химиотерапия
10:40
Доллар и евро ударили по рублю
10:03
В центре Москвы произошла поножовщина
09:55
Киркоров оконфузился на глазах у всего мира
09:51
"Мне очень стыдно": дочь Иосифа Пригожина осталась без жилья
09:51
Известный теннисист нарвался на мошенников
09:25
Страшная авария под Челябинском унесла жизни трех человек
09:11
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
09:07
Синоптики сообщили москвичам о резком похолодании
09:04
Двигатель INFINITI VC-TURBO снова включен в список лучших силовых агрегатов года по версии Wards
08:52
Стало известно о подорожании одежды в России из-за коронавируса
08:39
Молодая жена показала прилюдные ласки с Цекало
08:27
Россияне молятся за травмированную Таисию Повалий
08:14
Анна Курникова родила третьего ребенка Энрике Иглесиасу
08:02
В Сочи пройдет XIII Зимний международный фестиваль искусств
07:59
Вылетевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск из-за технических проблем
07:56
Лукашенко бросился исполнять тайную мечту Запада
06:01
Трехсвятие: строгие запреты для женщин и мужчин на 12 февраля
04:02
"Не ищите": Орлова сбежала из России после слухов о романе с мужем Бородиной
02:05
Странный "фетиш": Топалов прилюдно загадил ковер
00:02
"Рада была принять такое предложение": Сябитова захотела заняться сексом за деньги
21:54
Водонаеву вызвали в полицию из-за оскорблений россиян
21:44
Гришаева откровенно рассказала об уходе дочери
21:32
На Тайване запрещают целоваться из-за коронавируса
21:15
"Что-то вроде тирании": Успенскую обвинили в жестоком обращении с больной дочерью
21:09
Ростовские врачи из-за ошибки ампутировали руку 11-летнему мальчику
20:52
Страдающей от головных болей МакSим поставили страшный диагноз
20:43
Смертельный коронавирус добрался до украинцев
20:27
Пугачеву сравнили с насильником после заявлений о ее участии в заговоре
20:18
Тренер "Зенита" назвал главную проблему российского футбола
19:54
Оправданная агрессия: на Украине ждут вторжения России
19:53
Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
19:43
Загробный клип: новое видео умершего Децла вызвало недоумение
19:05
18 лет без "Брата": кем стали дети Сергея Бодрова-младшего
19:01
Журналисты заметили мужа Собчак в компании молодой любовницы
18:50
Россиянин встретился с матерью спустя 20 лет после похищения
18:20
Мощный взрыв в Подмосковье превратился в "огненный гриб" (видео)
18:15
"Жизнь разрушена": убитая горем Успенская посвятила песню больной дочери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Выдающийся пианист Люка Дебарг даст единственный концерт в Москве
Настю Рыбку с позором выгнали с популярного телепроекта
Джоли шокировала болезненной худобой
Кудрявцева заявила о желании усыновить ребенка
"Залетела ради алиментов": беременную Седокову крепко приложили
"А вам не мерзко?": мать Тимати разнесли за обнародование интимной переписки
Шоу-бизнес

Страдающей от жутких болей Анастасии Волочковой вынесли неутешительный диагноз

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова несколько лет мучается от проблем с суставами ног. Прогнозами о состоянии здоровья балерины поделился врач высшей категории, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед медицинского международного центра "ОН КЛИНИК" Дахер Зиад Рашид.
прочитано 64 раза

По словам эксперта, хруст в суставах Анастасии Волочковой – это последствия профессии. "Такую картину с суставами можно наблюдать у балерин, спортсменов, профессиональных танцовщиков по причине того, что нагрузки на ноги являются чрезмерными", – констатировал собеседник "Дни.ру".

ПО ТЕМЕ

"Было нелегко": сообщившая о рождении малыша Волочкова показала изуродованные конечности

Огромная шишка: врач встревожил словами о здоровье Волочковой

Голая Волочкова раздвинула ноги в теплой атмосфере

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Он отметил, что из-за длительности и регулярности тренировок в таких профессиях хрящи и суставы не успевают восстанавливаться. В итоге из-за нехватки смазки появляется хруст.

Врач объяснил, что кости внутри суставов покрывают хрящи, уменьшая их трение во время движений. Когда они утрачивают свою защитную функцию, то в поврежденном суставе возникают чрезмерное трение. "Связки в процессе движения суставов перерастягиваются и становятся вялыми", – заявил специалист.

По словам Рашида, у Анастасии Волочковой из-за чрезмерной подвижности суставов стоп увеличивается суставная поверхность, и как следствие – растягивается суставная капсула. В итоге происходит удлинение сухожилий сгибательных и разгибательных пальцев стоп. "Удлинение обычно происходит на 2-3 миллиметра, но и этого достаточно для негативных последствий. Такая же ситуация может возникнуть и с кистями рук, если они подвергаются чрезмерной нагрузке. И возникает заболевание – хондромаляция", – вынес диагноз врач.

Медик отметил, что это патологический процесс, при котором размягчается и разрушается хрящевая ткань. Он добавил, что при нарушении выработки суставной жидкости, которая обеспечивает суставам плавное скольжение, их поверхности становятся шероховатыми – появляется хруст. "Этот процесс накопительный и если не снижать нагрузки, он будет прогрессировать", - предостерег Анастасию Волочкову ортопед.

По словам медика, знаменитости могут грозить артроз мелких суставов стоп и воспаление сухожилий. "Если говорить про лечение, то это только профилактика: можно курсами принимать специальные препараты на основе коллагена, так как без коллагена не обходится практически ни одна система организма. И нужно исключить все нагрузки на стопы, которые привели к этим нарушениям. И не надо специально хрустеть суставами", – отметил врач.

По его словам, также у Анастасии Волочковой видна вальгусная деформация. "Еще вижу, что Анастасия, похоже, постоянно накладывает на место вальгусной деформации пластырь. Возможно, пластырь рассматривается как профилактика, но он ни в чем не помогает и ничего не дает. Можно только рекомендовать также снизить нагрузку на стопы и не носить обувь на каблуках. Длина каблука должна быть от трех до шести сантиметров. Можно носить обувь на платформе или танкетке", – высказался доктор.

Автор: 12 февраля 2020, 00:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Аришенька, мне так плохо!": обессиленная Волочкова расплакалась на плече у дочери

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Москве поставили ультиматум "потерявшему берега" Лукашенко
Оправданная агрессия: на Украине ждут вторжения России
"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю
Генерал СБУ призвал начать войну против России

Шоу-бизнес

"Буду ей носить передачки в женскую колонию": Кравец об аресте Водонаевой
"Пожалей мать!": народ накинулся на сбежавшую дочь Успенской
"Перебор": спутавшийся с развратными монашками Киркоров возмутил верующих
Голова как шар: раскрыта страшная болезнь принца Гарри

Проишествия

В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены

Lifestyle

Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Киркоров оконфузился на глазах у всего мира

Артист попал впросак

Шоу-бизнес

"Было нелегко": сообщившая о рождении малыша Волочкова показала изуродованные конечности

Балерина обнародовала жуткое видео
Шоу-бизнес

"Мне очень стыдно": дочь Иосифа Пригожина осталась без жилья

Молодая женщина пожаловалась на беду
Шоу-бизнес

Молодая жена показала прилюдные ласки с Цекало

Модель предстала в соблазнительном виде

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Козерог с другими знаками Зодиака
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Воспитанница отреагировала на слухи о чудовищных нагрузках на тренировках Тутберидзе
Знаменитый спортсмен откровенно высказался об отсидевшем за побои Кокорине
Гимнастка Солдатова рассказала о смертельном диагнозе после попытки суицида
Губерниев встал горой за оплеванную Тарасову

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+