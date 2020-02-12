Страдающей от жутких болей Анастасии Волочковой вынесли неутешительный диагноз

Анастасия Волочкова несколько лет мучается от проблем с суставами ног. Прогнозами о состоянии здоровья балерины поделился врач высшей категории, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед медицинского международного центра "ОН КЛИНИК" Дахер Зиад Рашид.

По словам эксперта, хруст в суставах Анастасии Волочковой – это последствия профессии. "Такую картину с суставами можно наблюдать у балерин, спортсменов, профессиональных танцовщиков по причине того, что нагрузки на ноги являются чрезмерными", – констатировал собеседник "Дни.ру".

Он отметил, что из-за длительности и регулярности тренировок в таких профессиях хрящи и суставы не успевают восстанавливаться. В итоге из-за нехватки смазки появляется хруст.

Врач объяснил, что кости внутри суставов покрывают хрящи, уменьшая их трение во время движений. Когда они утрачивают свою защитную функцию, то в поврежденном суставе возникают чрезмерное трение. "Связки в процессе движения суставов перерастягиваются и становятся вялыми", – заявил специалист.

По словам Рашида, у Анастасии Волочковой из-за чрезмерной подвижности суставов стоп увеличивается суставная поверхность, и как следствие – растягивается суставная капсула. В итоге происходит удлинение сухожилий сгибательных и разгибательных пальцев стоп. "Удлинение обычно происходит на 2-3 миллиметра, но и этого достаточно для негативных последствий. Такая же ситуация может возникнуть и с кистями рук, если они подвергаются чрезмерной нагрузке. И возникает заболевание – хондромаляция", – вынес диагноз врач.

Медик отметил, что это патологический процесс, при котором размягчается и разрушается хрящевая ткань. Он добавил, что при нарушении выработки суставной жидкости, которая обеспечивает суставам плавное скольжение, их поверхности становятся шероховатыми – появляется хруст. "Этот процесс накопительный и если не снижать нагрузки, он будет прогрессировать", - предостерег Анастасию Волочкову ортопед.

По словам медика, знаменитости могут грозить артроз мелких суставов стоп и воспаление сухожилий. "Если говорить про лечение, то это только профилактика: можно курсами принимать специальные препараты на основе коллагена, так как без коллагена не обходится практически ни одна система организма. И нужно исключить все нагрузки на стопы, которые привели к этим нарушениям. И не надо специально хрустеть суставами", – отметил врач.

По его словам, также у Анастасии Волочковой видна вальгусная деформация. "Еще вижу, что Анастасия, похоже, постоянно накладывает на место вальгусной деформации пластырь. Возможно, пластырь рассматривается как профилактика, но он ни в чем не помогает и ничего не дает. Можно только рекомендовать также снизить нагрузку на стопы и не носить обувь на каблуках. Длина каблука должна быть от трех до шести сантиметров. Можно носить обувь на платформе или танкетке", – высказался доктор.