Цискаридзе откровенно о грязной истории вокруг Волочковой

Николай Цискаридзе пришел на "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на Русское радио. Артист рассказал об отношениях со скандально известной балериной Анастасией Волочковой.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что с Анастасией Волочковой знаком много лет. Он рассказал, что в юности она была невероятно красивой и талантливой. "Производила на окружающих ошеломляющее впечатление. У нее всегда была неординарная и очень яркая внешность ", – отметил артист. При этом Николай Цискаридзе высказал мнение, что к Анастасии Волочковой быстро пришел успех, а волна славы вознесла ее сильно.

При этом артист заявил, что красотой балерины пользовались, причем по-разному. Так, кто-то откровенно ее использовал. Цискаридзе не стал скрывать, что в отношениях с Волочковой были разные периоды, они могли и поругаться, но исключительно по работе. "Я к ней всегда хорошо относился. Говорил, чтобы она держала себя в форме и соблюдала режим", – рассказал Цискаридзе.

Он затронул и такую щекотливую тему как травля Анастасии Волочковой, которой та подверглась в Большом театре. "Меня пытались приплести к этой грязной истории, но я не пошел на поводу", – сообщил артист. Николай признался, что ему нравилась искренность Анастасии и то, что она открыто высказывала свое мнение, хорошее или плохое. "Настя – искренняя девка. Человек лучше всего проявляется, когда ты с ним ругаешься", – высказал мнение Николай.

Он подчеркнул, что у них с Анастасией Волочковой всегда были "хорошие и уважительные отношения". "Мы никогда не делали друг другу гадостей за спиной", – отметил Николай Цискаридзе. Ранее в другом интервью артист признался, что считает большой трагедией то, что сейчас происходит с балериной, которую общественность считает фриком за ее поступки. Он сравнил ситуацию, сложившуюся вокруг артистки, с "болотом, из которого невозможно выбраться".