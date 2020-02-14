Ведущая Первого канала снялась без лифчика и показала фото сыну

Ксения Собчак поддразнила общественность, опубликовав фотографию, сделанную во время своего недавнего отдыха в экзотическом месте. Компанию ей составили певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) и бизнеследи Яна Расковалова. Дамы предстали стоящими на коленях в юбках разных цветов и без бюстгальтеров. Грудь подруг прикрыла руками Ксения Собчак. Те, в свою очередь, сделали то же самое в отношении нее. "Отчаянные и отчаявшиеся” ..." – подписала пикантный кадр скандально известная телеведущая.
Одной из первых на публикацию Ксении отреагировала Наталья Чистякова-Ионова. "Главное в жизни это поддержка 😂👍🏻❤️ люблю вас мои девочки! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – прокомментировала она. Яна Расковалова ограничилась лишь одобрительными смайлами. Свои восторги также высказали певец Стас Пьеха, Евгения Линович, Наталья Давыдова и другие знаменитости.
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