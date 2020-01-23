"И как это понимать?": Влад Топалов в шоке от развратной выходки Регины Тодоренко

В своем микроблоге в "Инстаграм" Регина Тодоренко опубликовала фото с генеральным продюсером телеканала "Пятница!" Николаем Картозия. Мужчина в кадре держит жену Влада Топалова на руках. При этом она задрала ногу вверх, выставив свою аппетитную пятую точку.
"Ну,
вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель.
Или когда ген продюсер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) канала @kartozz носит на руках) Ох, Регина, надо быть скромнее", – подписала фото супруга певца.
Поклонники Регины Тодоренко с юмором и позитивом восприняли пикантный снимок. "Воттездрасьте", "А Влад не заругается?", "А как Владик, не ревнует?", "Где постель? Пока что, все через руки!" – высказались фолловеры.
Отреагировал на кадр жены и сам Влад Топалов. Судя по всему, он поверг его в шок и заставил побеспокоиться. "И как это понимать?" – написал артист комментарий под постом Регины Тодоренко.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают годовалого сына Майкла. Молодым родителям трудно справляться с малышом одним, ведь они очень заняты на работе. Поэтому супруги обзавелись помощницей по хозяйству, а у Майкла появилась своя няня. Помогают в заботе о ребенке и бабушки с дедушками.
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