"Аферистка международного масштаба": Собчак дождалась идеального предложения

По словам теледивы, кинодеятели часто присылают ей сценарии и приглашают к сотрудничеству. В лучшем случае Ксении Собчак достаются роли светских львиц, в худшем же – ее просят сыграть саму себя. "А мне это не очень интересно", – сетует знаменитость.
Между тем режиссер Михаил Расходников смог найти для теледивы идеальный вариант. Он снял знаменитость в роли наглой авантюристки в комедии "Номер один". Фильм выйдет в прокат 19 марта.
"Здесь такая классная роль аферистки международного масштаба", – говорит довольная Ксения Собчак.
Вместе со скандальной журналисткой в картине "Номер один" появится Филипп Янковский. Сын Олега Янковского и Людмилы Зориной тоже предстанет в новом для себя образе.
"Всю свою творческую жизнь я играл драматических персонажей, а тут комедийная роль! Я загорелся, мне понравился сценарий, тем более, это не гротеск, а тонкая комедия положений", – отметил партнер Ксении Собчак по съемочной площадке.
Добавим, сюжет фильма "Номер один" повествует о молодом человеке по имени Артем. Герой знакомится с профессиональным похитителем предметов искусств Феликсом. Новый знакомый Артема известен в преступном мире как "Номер один". Вместе персонажи решают украсть одну из самых дорогих картин современности.
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