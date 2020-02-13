Такой короткий брак: названа причина внезапного развода Собчак и Богомолова

В сентябре 2019 года вторым мужем телеведущей Ксении Собчак стал культовый режиссер Константин Богомолов. Их свадьба наделала много шума – молодые ехали из загса в траурном катафалке, а поздравить их приехал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка. Но говорят, что обычно чем больше пафоса, тем короче отношения...



Дарья Миронова – один из самых известных экстрасенсов страны. Нумеролог, хиромант, психоаналитик, маг, ясновидящая, гадалка – кажется, что она знает все и про всех. Поэтому будущее семьи Собчак и Богомолова для нее вполне ясно и определенно.

"Предвижу, что в ближайшее время Ксения родит девочку, упорные слухи о беременности Собчак наконец-то обретут реальные очертания, – сообщила Миронова "Дни.ру". – Правда, брак ее после появления ребенка сойдет постепенно на нет".

"Сейчас Ксюше нравится, что муж – эксцентричный, экспрессивный, яркий, необычный человек, она влюблена, не скоро придет отрезвление, – продолжает Миронова. – Их отношения, как говорят звезды, обречены и не имеют длительной перспективы. И причиной внезапного развода станет именно характер и натура Константина. Кстати, скорее всего, Богомолов сам уйдет из семьи. Я не думаю, что их брак продлится еще хотя бы два года".

Напомни, до Собчак был женат на актрисе Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна, а в 2018-м пара рассталась. Собчак же в 2013 году выходила замуж за актера Максима Виторгана. 18 ноября 2016 года у пары родился сын Платон. В марте 2019 года Собчак и Виторган заявили,что давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына, который, кстати, носит двойную фамилию Виторган-Собчак.