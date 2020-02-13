Молодой муж скормил Лолите Милявской опасные препараты

Состоялось очередное судебное слушание по делу о разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Адвокат экстравагантной артистки Сергей Жорин озвучил неожиданную информацию.

Сегодня, 13 февраля, в Басманном суде Москвы продолжилось разбирательство в отношении Лолиты Милявской и ее пятого мужа Дмитрия Иванова. На заседании вскрылось сразу несколько обстоятельств, о которых представителям СМИ рассказал защитник певицы Сергей Жорин. Оказалось, что во время семейной жизни с Лолитой Дмитрий давал жене БАДы под предлогом заботы о ее здоровье. Когда Милявская рассталась с мужем, она решила проверить, что за препараты он ей давал, и отправила их на исследование. "Оказалось, они наносят вред организму", – объявил Сергей Жорин и отметил, что теперь они будут с этим разбираться.

Также не исключено, что в России Дмитрий Иванов женился не два раза, а больше. Напомним, до того, как оформить отношения с Лолитой Милявской, тот состоял в браке с женщиной значительно старше себя. Однако, получив в этих отношениях российский паспорт, мужчина быстро развелся. Сейчас, когда сторона Лолиты Милявской попросила у суда направить запрос в ЗАГС, чтобы выяснить информацию о его предыдущем браке, судья уточнил у Дмитрия Иванова, в каком ЗАГСе он заключал брак. Ответ удивил Жорина. "Он ответил: "А какой именно брак?", тем самым заставив нас предположить, что в Москве он женился неоднократно и сам уже запутался в своих браках", – рассказал адвокат.

Примечательно, что по словам Сергея Жорина, Дмитрий Иванов попросил следующее судебное заседание сделать закрытым для СМИ. "Очевидно, ему есть, что скрывать", – заключил помощник Лолиты Милявской в беседе с репортером сайта "Комсомольская правда".