Голая Анастасия Волочкова раздвинула ноги в теплой атмосфере

В своем инстаграм-аккаунте танцовщица выложила красноречивые фото и рассказала, что после третьего за неделю выступления прекрасно расслабилась. Анастасия Волочкова отметила, что очень любит это место.
"Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе. А баня – просто шедевр! Я так люблю русскую баню!", – призналась звезда. Кроме того, она проболталась о том, на чьи деньги построена ее собственная парилка.
"После моего первого посещения этой бани после ее открытия, хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моем доме. Полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями", – похвасталась Анастасия Волочкова. На одном из снимков она продемонстрировала свой знаменитый шпагат. На нем балерина предстала голой, прикрыв интимные места веничком.
"Ну и конечно, мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом и этой теплой атмосферы", – отметила танцовщица.
Напомним, в этом году в жизни Анастасии Волочковой должно состояться радостное событие. Звезда выходит замуж. Торжество запланировано на 2 октября 2020 года. Своего возлюбленного танцовщица пока предпочитает никому не показывать.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
плохо стоит
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
не хочу дочь
Соседи громко ругаются