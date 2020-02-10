Исхудавшая Ольга Бузова напугала россиян

Исполнительница по приезду сразу же побежала сломя голову в салон красоты. Там стилист подкорректировал цвет ее волос, их длину и, конечно, сделал уход. "Мне нравится – очень натурально, стильно и свежо", – заявила Бузова.
Поклонники, тем временем, не спешили одаривать артистку комплиментами. Они нашли множество недостатков в серии опубликованных Ольгой в ее инстаграм-аккаунте снимков, сообщает Пятый канал.
Прежде всего, пользователи Сети отметили чрезмерную худобы исполнительницы. Ко всему прочему, она еще втягивала живот, чтобы выглядеть еще стройнее. "Оля, не надо втягивать живот, у тебя его нет", "Ты такая худенькая", "Зачем так втягивать живот, выглядит неестественно", – критиковали светскую львицу хейтеры.
"Видно, что живот втянула. Но для чего?", – недоумевает подписчик.
Также фолловерам не понравилось выражение лица Бузовой. Из-за падающих на глаза бликов создалось впечатление, будто они немного косятся. "Что с глазами? Они косые", "Как-то неестественно немного выглядит лицо", "Так втянула живот, что глаза покосило", "На косого мужика похожа", – высказывались злопыхатели.
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