"Пожалейте нас": Сюткин откровенно высказался о пенсии

Музыкант уже переступил рубеж 60-летия, поэтому ему полагается ежемесячная оплата за многолетний труд. Как оказалось, мужчина не любит распространяться насчет размера своей пенсии, так как слова все равно ничего не изменят. Однако он все же поделился некоторыми соображениями на этот счет.
Валерий Сюткин уточнил, что называть конкретную сумму не будет, ведь главное, что он сам знает, какой размер ему назначила страна за работу на сцене. Артист не любит, когда в прессе начинается обсуждение такой информации. "Пожалейте нас, и прочее. Сколько есть – столько есть", – отметил музыкант в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.
Недавно Сюткин поделился планами на 2020 год. Оказалось, артист чувствует в себе силы справиться с обязанностями отца. Мужчина верит, что 45-летняя жена подарит ему еще одного ребенка. Как говорится, седина в бороду – бес в ребро. Кстати, у музыканта уже есть трое детей от разных браков. Младшей дочери исполнилось 24 года.
Стоит отметить, что недавно по поводу своей пенсии высказался Игорь Николаев. Он уточнил, что за звание "Народного артиста" ему полагается прибавка в размере 30 тысяч рублей.
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