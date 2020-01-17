61-летний Валерий Сюткин сообщил о четвертом ребенке

Валерий Сюткин поделился планами на 2020 год. Они оказались у звезды группы "Браво" и наставника шоу "Голос" поистине грандиозными. "Я желаю себе ребенка в этом году. Когда мы познакомились с супругой, тоже очень хотели детей. И в год Крысы нам улыбнулась удача – родилась наша Виола. Моей младшей дочке в этом году исполнится 24 года", – сообщил певец.
Со своей третьей женой Виолой артист познакомился в 90-е годы. Она пришла в его коллектив работать костюмершей. Сюткин сразу оценил красоту новой сотрудницы. Оказалось, что до этого Виола работала манекенщицей в рижском Доме моды. Вспыхнувший между ними роман закончился свадьбой. Вскоре у супругов родилась дочь Виола.
И вот 61-летний артист снова заговорил о детях. Как уточнил Сюткин, они не намерены прибегать к новомодным тенденциям – ЭКО и суррогатному материнству. Певец надеется на собственные силы и возможности жены.
"Мне неважно, мальчик родится или девочка. Я буду рад любому ребенку. Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке. Какие наши годы!" – цитирует артиста "Собеседник".
Напомним, что у Валерия Сюткина трое детей от трех браков. Старшая дочь работает в иностранной фирме и уже родила певцу внучку. Сын трудится в туристическом бизнесе.
Со всеми своими детьми Валерий Сюткин в прекрасных отношениях. Артист гордится наследниками: "Мои дети – приличные люди, что очень для меня важно. Они ведут себя достойно!"
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Слава великому Владимиру Путину!
Постоянно хочу кушать