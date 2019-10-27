Сюткин признался в чувствах к проигнорировавшему его на шоу "Голос" парню

Зрители обвинили молодого человека в неуважении к Валерию Сюткину. После своего номера исполнитель не пожал руку наставнику программы.
Сюткин высказался о том, что думает и чувствует по этому поводу. Он заверил, что парень его ничуть не обидел. Певец предположил, что дело было не в неуважении, а в простом волнении.
"Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то… Я что, его обидел там чем-то? Я думаю, что это связано с волнением, или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю", – приводил слова знаменитости Газета. ru. И наставник шоу "Голос" оказался прав.
Даниил Королев позже признался в своем "Инстаграме", что действительно был очень взволнован, и его очень расстраивает, что кто-то обвиняет его в неуважении. "Все, о чем я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам. И только после того, как об этом написали в Сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу", - оправдался участник шоу "Голос".
Молодой человек заявил, что ему очень больно, что кто-то думает, что он намеренно проявил неуважение к Валерию Сюткину. Ведь, по его словам, творчество звезды вдохновляло и вдохновляет его до сих пор.
Отметим, пока участник шоу "Голос" пел, к нему поочередно поворачивались все наставники. Первым был Константин Меладзе, второй – Полина Гагарина и третьим – Сергей Шнуров. До конца номера сидел только Валерий Сюткин. После того, как Королев закончил, он поблагодарил всех артистов, которые повернулись к нему и выбрал команду Константина Меладзе. Затем он пожал руки всем наставникам шоу "Голос", проигнорировав Сюткина.
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