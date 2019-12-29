Валерий Сюткин не удостоил смерть Юлии Началовой чести

Музыкант Валерий Сюткин выпустил новый клип на песню "Время не проведешь". Он посвятил его знаменитостям, которых мы потеряли в уходящем году.

В черно-белом ролике композитор напомнил о трагических смертях Марка Захарова, Владимира Этуша, Сергея Юрского, Алексея Булдакова, Галины Волчек, Элины Быстрицкой, Георгия Данелии и Франко Дзеффирелли. Примечательно, что в клипе не было упоминания об одной из самых громких потерь 2019 года – гибели Юлии Началовой.

Сюткин оправдался тем, что в трехминутном видео просто не хватило места. Он утверждает, что при всем желании невозможно было поместить все потери, так как тайминг ограничен.

"Там просто физически не было места. Мы потеряли очень много в этом году. Здесь нет классификации какой-то. Но все-таки, принося соболезнования родным Юлии Началовой и Децла, Галина Борисовна Волчек и Мишель Легран все-таки в очереди первые, понимаете. И, поскольку нужно было три секунды на каждого человека, физически их просто не уместил режиссер клипа. А я – автор песни, это не ко мне", – пояснил Валерий.