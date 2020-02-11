"Какая прелесть!": дочь и сын Маликова отдыхают в Эмиратах

На первом фото видно, как дети Дмитрия Маликова гуляют по берегу Персидского залива. Стефания позирует в модных очках, серой майке и белых джинсах с завышенной талией. Малыш, словно по дресс-коду, в белой майке и серых штанах, держа в руке смартфон.
А на втором снимке они уже сидят на лежаке. Стеша смотрит прямо в камеру, при этом улыбаясь, а Марк, видимо, в этот момент что-то комментировал.
Подписчики буквально завалили Стешу и Марка восторженными комментариями. Некоторые из них умилились теплыми фото, другие отметили, что дочь музыканта станет хорошей матерью:
"Стешенька Маркуша вы такие милые (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред)"
"Брат так на Стешу в детстве похож"
"Как быстро они растут, вроде недавно родился а уже мужичок"
"Стеша ты супер! Лучшая Няня – родная сестра"
"Вам, Стеша, идет ребенок! Вы будете отличной мамой в будущем!!! А Марк Дмитриевич самый серьёзный малыш, которого я видела!"
Добавим, что Дмитрий Маликов с самого рождения начинает показывать сына общественности. В декабре 2019 года он пришел на бал Tatler вместе с Марком. Малыш сразу покорил сердца гостей и поклонников. Тогда Стефания поняла, что брат приносит ее Инстаграму много лайков и решила устроить с ним новогоднюю фотосессию.
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