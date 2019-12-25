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Дочери Маликова навешали пощечин за неуместный наряд

Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией. Фото: www.globallookpress.com
Дочь Дмитрия Маликова славится красотой и чувством вкуса. Тем не менее нашлись те, кто считает, что Стефании следовало бы одеваться скромнее.
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Ведущий знаменитой программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев буквально надавал 19-летней красавице пощечин за неуместный наряд. Дело в том, что дочь Дмитрия Маликова пришла на бал дебютанток Tatler в неподобающем виде.

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Для выхода в свет она выбрала небесно-голубое платье в белый горошек, несколько длинноватое для миниатюрной девушки. Кроме того, у наряда имеется пикантный вырез сзади от шейного позвонка до поясницы. Историк моды заметил, что такой образ не подходит юной особе.

"Это платье скорее для певицы на сцене, но не для бала дебютанток. Стефания одета как опытная дама. Понимаю, что она девушка на выданье, и это верный путь к будущему благосостоянию. Выходя много и часто в красивых платьях, она обретет и личное счастье, и известность, и контракты..." – цитирует Васильева Telerpogramma.pro.

Стоит заметить, что это не первый раз, когда дочь Маликова критикуют. Пользователям социальных сетей не понравился другой образ Стефании – белое платье-футляр с пушистой вставкой на груди.

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Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova)

Автор: 25 декабря 2019, 13:15
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