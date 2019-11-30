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Народ пустил слюни от вида 19-летней дочки Маликова

Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией. Фото: www.globallookpress.com
Совместные снимки композитора с наследницей произвели в Сети фурор. Стефания Маликова растрогала и вызвала восхищение поклонников.  
прочитано 145 раз

Девушка показала фото из отпуска во Франции в своем "Инстаграме". Она поделилась фотографиями с отдыха в Париже. На них Стеша Маликова позирует с отцом. Один из кадров был сделан на светском мероприятии.

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Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Пользователи соцсети отметили, что дочь певца потрясающе выглядит. "Очень красивая улыбка", "Шикарные", "Папина гордость", "Как приятно смотреть на красивых, да еще и талантливых людей", "Какие красивые и достойные", "Великолепны!", "Вы прекрасны", – высказались фолловеры Стефании Маликовой.

Многие отметили, что Дмитрий Маликов совершенно не меняется с возрастом. "Дмитрий за 30 лет не изменился", – написал один из комментаторов.

Один из кадров с отцом Стефания Маликова подписала очень трогательно. "C моей любовью", — по-французски охарактеризовала снимок девушка. Россияне пожелали звездной семье прекрасного отдыха.

Отметим, что Стефания Маликова активно ведет свой микроблог, делясь кадрами из личной жизни. Однако помимо комплиментов звездную наследницу часто критикуют за ее стиль. Некоторые считают, что девушка безвкусно одевается, что ее старит.

Автор: 30 ноября 2019, 12:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

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