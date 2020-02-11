Прорвавшаяся на Первый канал Собчак осчастливила Борисова

Разговоры о том, что Ксения Собчак появится на "первой кнопке", появились в конце 2019 года. Зрители полагали, что скандальная блондинка, которая, к слову, давно пыталась порваться в телеэфир, заменит Дмитрия Борисова, став новым лицом шоу "Пусть говорят". К счастью для Дмитрия, Ксении отдали программу нового формата "Док-Ток".
Первый выпуск был посвящен нашумевшей истории сестер Хачатурян, которые сознались в убийстве своего отца. В студии шоу "Док-Ток" показали небольшой фильм. В ленте были воссозданы ключевые события из жизни девушек. После этого о резонансном деле высказались родственники сестер и приглашенные эксперты.
Готовясь к эфиру, команда Ксении Собчак отталкивалась от воспоминаний матери сестер Хачатурян, Аурелии Дундук. Женщина отмечала, что ее экс-супруг Михаил был тираном. По ее словам, много лет назад он изнасиловал ее и угрозами вынудил сожительствовать.
"Он сказал: "Ты мне очень нравишься. Все равно не отстану. Сделаю так, что ты останешься со мной". Мы до последнего не были в браке. Я любила другого человека, с кем встречалась раньше", – сказала Дундук в эфире шоу "Док-Ток".
Аурелия считает, что ее наследницы пошли на преступление от безысходности: Михаил избивал их и насиловал, последнее было подтверждено экспертизой. "Их нужно освободить. Понимаю, что убийство – преступление, но, думаю, если бы у нас был закон против домашнего насилия, то таких случаев в российских семьях было бы меньше", – отметила героиня новой программы Ксении Собчак "Док-Ток".
Отметим, что племянник Михаила Хачатуряна опровергает заявление Аурелии Дундук. Арсен Хачатурян утверждает, что его дядя был добрым и неагрессивным. Дескать, убитый конфликтовал с женой на почве подозрений в изменах. Якобы Михаил спустя много лет узнал, что растил неродного сына.
Ведущая шоу "Док-Ток" Ксения Собчак подчеркнула, что делать какие-либо выводы в деле сестер Хачатурян пока рано. Она не собирается занимать чью-либо сторону, между тем в ее распоряжении есть эксклюзивные кадры, которые могут повлиять на расследование. Теледива обещала обнародовать сенсационные детали в следующем выпуске программы.
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