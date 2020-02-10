В семье Таисии Повалий "делят" малолетнего ребенка

Такой Таисию Повалий поклонники еще не слышали. Она рискнула, и в порядке эксперимента выпустила электронно-дэнсовый альбом "Эйфория" с новым актуальным звучанием. Что интересно, целиком на родной для себя украинской "мове". При этом на каком языке она говорит с родившимся в прошлом году внуком Демьяном? Об этом рассказал супруг и продюсер народной артистки Украины Игорь Лихута.

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