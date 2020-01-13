"Меньше всего этого ожидал": муж Повалий ошарашен странной просьбой тещи

Социальные сети, лайки, репосты и комментарии… Казалось бы, что все это – удел молодых. Маме Народной артистки Украины Таисии Повалий хотя и идет 78-й год, но в мире гаджетов, мессенджеров и прочих средств электронной коммуникации она чувствует себя как рыба в воде. "Продвинутый юзер", – говорят о таких.



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