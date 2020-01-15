Врачи сделали все возможное: что случилось с мужем Таисии Повалий

О проблемах со здоровьем у мужа Народной артистки Украины Таисии Повалий Игоря Лихуты стало известно в конце прошлого года. Тогда он впервые за много лет не сопровождал певицу во время ее поездки из Киева Москву, где та снималась в новогодних концертах.



"Начало года я провел в больнице, – признался 58-летний Игорь Лихута. – Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки. При этом успевала и внуком заниматься, и работать – жена закончила работу над украиноязычным альбомом "Эйфория" с необычным для себя звучанием".



Точный диагноз Лихута не называет, но уверяет, что ничего страшного не случилось. Однако он заставил изрядно поволноваться не только любимую супругу, но и тещу, и детей (от первого брака у него есть проживающая в Австралии взрослая дочь Катерина, а от второго – сын Никита).

"Болеть некогда, – улыбается Лихута. – Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи. Так что теперь с новыми силами за работу – у нас большие планы на этот год – и концертные, и гастрольные, и альбомные".

Напомним, Игорь Лихута муж и продюсер Таисии Повалий. Они вместе живут и работают с 1993 года. "Я не просто нахожусь вместе с Таей в гостинице, поезде, самолете, но и во время ее выступлений сижу за пультом, рядом со звукорежиссером", – признается Игорь.