Любовь Успенская высказалась о больной дочери

Осенью позапрошлого года в семье Любови Успенской произошла страшная трагедия. Ее единственная дочь Татьяна попала в ДТП.

Живущая на тот момент в Коста-Рике девушка ехала на велосипеде и упала, не справившись с управлением. В результате она получила двусторонний перелом челюсти и выбила несколько зубов.

Дочери Успенской требовалось срочное лечение. Она перенесла несколько сложных операций. Кроме того, Татьяна избавилась от длинных каштановых волос, побрившись налысо.

У наследницы Любови также начались психологические проблемы, которые, прежде всего, связаны с ее травлей. А любящей матери, к сожалению, не удается отгородить дочь от злопыхателей.

Накануне Успенская в очередной раз обратилась к фолловерам в своем официальном инстаграм-аккаунте. Исполнительница умоляет оставить в покое Татьяну. Любовь призналась, что ей очень тяжело об этом говорить, но она прекрасно осознает, что по-другому остановить поток сплетен, невозможно.

"Каждый из нас в первую очередь человек, а уж потом все остальное. А каждый человек на самом деле мечтает о том, чтобы быть счастливым. Что конкретно ему для этого нужно – это уже личное дело каждого. Но факт остается фактом. Я тоже мечтаю, мечтаю, чтобы состояние моей дочери стабилизировалось и все трудности, которые нам приходится преодолевать каждый день – остались в прошлом. Я поделилась своей болью, потому что не могу больше молчать", – заявила Успенская.

