"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской

После того как дочь Любови Успенской попала в переплет и серьезно пострадала, в Сети поползли чудовищные слухи. Певица решила положить этому конец, сделав официальное заявление.

Осенью 2018 года единственная дочь Любови Успенской серьезно покалечилась в Коста-Рике. По официальной версии, Татьяна Плаксина сломала челюсть и потеряла несколько зубов, упав с велосипеда. Ее несколько раз оперировали и переводили из клиники в клинику, речь шла о нескольких странах. В результате Плаксина замкнулась и отдалилась от Успенской.

Параллельно поползли слухи о том, что Татьяна пристрастилась к запрещенным веществам, что ни с какого велосипеда она не падала, что у нее серьезные психологические проблемы. Все эти домыслы вынудили Любовь сделать официальное заявление.

"Я знаю, что не могу остановить это на благо своей дочери. Так уж устроен мир. Некоторым людям невозможно остановиться и не лить грязь в виде сплетен и интриг. К сожалению, кто чем полон, то и отдает", – отметила певица.

Успенская хочет перекрыть поток лжи "правдой, какой бы горькой она ни была". "Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось. Психологически она не справляется самостоятельно с болезнью", – пояснила артистка.

По словам звезды, три больницы не дали результата. "Мои попытки закрыть ее от общества, которое не всегда доброе, оказались безуспешными. Я старалась сделать все, что может сделать любящий человек, но я не всесильна", – добавила Любовь.

Она обратилась к общественности: "Я прошу вас если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери. Остановить сплетни и обсуждения, которые так задевают ее и заставляют делать абсурдные вещи. Нужно понимать, что это ранит ее, отягощает и без того психологически неадекватное состояние, которое мы пытаемся хоть немного поправить. Ведь она все это читает, смотрит и, конечно же, неадекватно реагирует на весь поток этого негатива".

Любовь Успенская понимает, что из-за публичности все воспринимается особенно остро. "Нам не укрыться от мира сплетен и интриг, но можно попытаться отстаивать правду и бороться за своих близких. Я люблю свою дочь и буду делать все возможное, чтобы она была счастлива", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".