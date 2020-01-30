"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

В гробу видала: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова
Коронавирус больно ударил по Водяновой
"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью
Кончаловский сообщил о смерти после пропажи сына
"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
партнеры
Четверг 30 января
Лента новостей
09:57
Главу Алтая госпитализировали в Москве
09:40
Рубль отвоевывает позиции у доллара и евро
09:02
Пауло Коэльо решился на серьезный шаг после смерти легендарного спортсмена
07:58
Знаменитый режиссер попал в московскую больницу
06:13
Афанасий–ломонос: как правильно воевать с ведьмами 31 января
21:18
Депутат МГД обратился в мэрию Москвы по поводу скандальных строек
21:17
Обманули и подставили: закатившего русофобскую истерику Зеленского оправдали
21:06
"На любителя": визажист прошлась по постаревшему лицу Королевой
20:55
Косметолог вынесла вердикт переделанной Пугачевой
19:53
"Терпение подходит к концу": наглый Эрдоган угрожает России
19:45
Психологи рассказали о благотворном влиянии молчания на человека
19:18
Еще один американский самолет разбился на Ближнем Востоке
19:10
Пропавший 95 лет назад корабль нашелся в Бермудском треугольнике
18:53
Путин уволил скандального главу Чувашии
18:27
Коронавирус в Китае назвали биологическим оружием
18:11
"Люди имели право": оскорбившую россиян Андрейченко поставили на место
17:58
Уничтожат за три часа: России предсказали страшное поражение в войне
17:55
Онколог рассказал о достижениях России в борьбе с раком
17:40
Как пить не пьянея
17:27
Будто не расставались: Пелагея воссоединилась с мужем ради дочери
17:18
Земляне испугались конца света из-за летящего к планете гигантского астероида
17:00
В Москве проломили череп автору биографии Юрия Лужкова
16:55
"Ты делаешь то, что нельзя": Лолита призналась в пагубной зависимости
16:43
Грозит России "сахарным концом": обиженного Лукашенко поймали на горячем
16:28
"Ближе у меня никого нет!": Степаненко выбрала наследника
16:23
Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом
16:10
Молодую жену Петросяна заподозрили в беременности из-за огромного живота
16:06
В Геликон-опере состоится премьера уникального оперного спецпроекта
16:04
Коронавирус уже в России? Путин обратился со срочным заявлением
16:02
Известная актриса пришла на вечеринку без трусов
15:48
Иностранцев обяжут показывать медицинские справки при въезде в Россию
15:41
Будет тройня?: первое фото пузатой Анны Курниковой
15:28
Знаменитый юморист из КВН впал в кому после инсульта
15:20
Предотвратить рак можно с помощью прививки
15:11
Покалеченная Орбакайте оказалась в эпицентре землетрясения
14:51
"Рассекла мне голову": избитый любовницей Маликов рассказал подробности
14:51
"Какой малыш!": Баскова поздравляют с пополнением в семье
14:49
"Я рад": Сергей Гармаш о смерти Галины Волчек
14:37
"Подонки и мрази": украинцы взвыли от обманщика Зеленского
14:37
Под Петербургом в общежитии произошла поножовщина
14:19
"Хватит молодиться": Костюшкина крепко приложили
13:57
В Чебоксарах неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк (видео)
13:46
Центральный рынок в центре Москвы станет новым фуд-кортом Года Нисанова и Зараха Илиева
13:30
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
13:29
Беременную супругу Эрнста без макияжа сравнили с чучелом
13:27
Под Архангельском разъяренный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД
13:06
"Я в панике": Борисова сделала признание
13:03
Москвич написал заявление на девушку с "коронавирусом"
13:00
Автобус вылетел на застрявшую на дороге Аллу Пугачеву
12:45
Володин назвал кощунством попытки Польши и Украины переписать историю
12:33
В центре Москвы строительный кран упал на человека
12:22
В Подмосковье мужчина отравил четырехмесячного сына снотворным
12:10
"Лежит бездыханная": эксперт о состоянии онкобольной Заворотнюк
12:05
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
12:00
Двое погибли, семеро пострадали: под Ростовом произошла страшная авария
11:37
Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге
11:35
Вляпавшаяся Макарская раскрыла всю правду о контакте с мужем Милявской
11:33
Снимок беременной Слуцкой стал сенсацией
11:24
Сила вакцины: как Россия дала отпор эпидемии гриппа
11:16
Заражен коронавирусом: людей призвали отказаться от популярного фрукта
11:15
Пятерых экс-полицейских задержали по делу Голунова
10:52
В Красноярске мать и ребенка обнаружили мертвыми
10:46
Ирина Отиева объявила о болезни после выхода скандального шоу
10:45
"Пока не подводили": 40-летняя звезда сериала "Кухня" Подкаминская показала кормилиц
10:44
"Не позорилась уж бы!": исхудавшую Муцениеце перестали узнавать
10:36
Доллар и евро ударили по рублю
10:22
В центре Москвы мужчину обокрали на 3,4 миллиона рублей
10:08
Вдову Лужкова перестали искать
09:55
Бывший любовник Аллы Пугачевой обвенчался с женой
09:47
Миддлтон публично оконфузилась
09:43
Заставляли попрошайничать: двое жителей Тольятти похитили инвалида
09:20
Определена самая дорогая съемная квартира в Москве
09:09
Поступила информация о разводе Заворотнюк и Чернышева
08:54
Эпидемии не избежать? Названа дата появления коронавируса в России
08:45
"Не узнать": вид Пугачевой и Киркорова вызвал шок
08:31
Андрей Малахов вывел в свет беременную жену
08:18
Муж сорвался после вопросов о расставании с Гагариной
08:04
Стала известна дата родов Анны Курниковой
06:04
День рождения Колобка, магические обряды и недоверие к святому: 30 января
04:07
"Может дойти до серьезных вмешательств": Аните Цой грозит операционный стол
04:05
"Да, король": интимные ласки Потапа и Насти Каменских попали в эфир
00:03
"Главное, чтобы не было перевеса": актер сериала "Полицейский с Рублевки" о главе Минкульта
21:33
Облегающее платье выдало беременность Ольги Бузовой
21:24
Самарская чиновница заказала убийство мужа и попала впросак
21:09
"Вакцины не будет": ученый из Петербурга честно о коронавирусе
20:58
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
20:50
"Вызывает опасения": хирург откровенно о резко изменившемся лице Пугачевой
20:38
В России разработали систему слежения за Арктикой
20:14
"Сволочи!": 85-летняя Фатеева взбесилась из-за подлого вранья
20:12
Мужчина закурил после нападения кота в Москве и чуть не сгорел
20:10
Китайский коронавирус в России: появились данные о трех заболевших
20:03
Бросили студентов на убой: как украинцы начали гордиться позорным провалом
20:02
Названа дата создания вакцины против коронавируса в России
19:30
"Больной человек": скандальному поведению Зеленского нашли страшное объяснение
19:26
"Чушь несет": посланного на три буквы Боярского окунули лицом в грязь
19:19
"Призвал господь раба": Шнурова разнесли за издевку над смертью протоиерея Чаплина
19:02
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
18:52
Володин провел заседание попечительского совета ВГИК
18:24
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за русского языка
18:07
Ученые разработали рецепт идеального кофе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вляпавшаяся Макарская раскрыла всю правду о контакте с мужем Милявской
Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге
"Какой малыш!": Баскова поздравляют с пополнением в семье
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Двое погибли, семеро пострадали: под Ростовом произошла страшная авария
Шоу-бизнес

"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. www.instagram.com/uspenskayalubov_official.
После того как дочь Любови Успенской попала в переплет и серьезно пострадала, в Сети поползли чудовищные слухи. Певица решила положить этому конец, сделав официальное заявление.
прочитано 1614 раз

Осенью 2018 года единственная дочь Любови Успенской серьезно покалечилась в Коста-Рике. По официальной версии, Татьяна Плаксина сломала челюсть и потеряла несколько зубов, упав с велосипеда. Ее несколько раз оперировали и переводили из клиники в клинику, речь шла о нескольких странах. В результате Плаксина замкнулась и отдалилась от Успенской.

ПО ТЕМЕ

"Будет петь": Успенская решила сделать из дочери звезду

"У тебя не будет других детей!": больная дочь запретила 65-летней Успенской снова рожать

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Параллельно поползли слухи о том, что Татьяна пристрастилась к запрещенным веществам, что ни с какого велосипеда она не падала, что у нее серьезные психологические проблемы. Все эти домыслы вынудили Любовь сделать официальное заявление.

"Я знаю, что не могу остановить это на благо своей дочери. Так уж устроен мир. Некоторым людям невозможно остановиться и не лить грязь в виде сплетен и интриг. К сожалению, кто чем полон, то и отдает", – отметила певица.

Успенская хочет перекрыть поток лжи "правдой, какой бы горькой она ни была". "Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось. Психологически она не справляется самостоятельно с болезнью", – пояснила артистка.

По словам звезды, три больницы не дали результата. "Мои попытки закрыть ее от общества, которое не всегда доброе, оказались безуспешными. Я старалась сделать все, что может сделать любящий человек, но я не всесильна", – добавила Любовь.

Она обратилась к общественности: "Я прошу вас если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери. Остановить сплетни и обсуждения, которые так задевают ее и заставляют делать абсурдные вещи. Нужно понимать, что это ранит ее, отягощает и без того психологически неадекватное состояние, которое мы пытаемся хоть немного поправить. Ведь она все это читает, смотрит и, конечно же, неадекватно реагирует на весь поток этого негатива".

Любовь Успенская понимает, что из-за публичности все воспринимается особенно остро. "Нам не укрыться от мира сплетен и интриг, но можно попытаться отстаивать правду и бороться за своих близких. Я люблю свою дочь и буду делать все возможное, чтобы она была счастлива", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Автор: 30 января 2020, 09:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Подонки и мрази": украинцы взвыли от обманщика Зеленского
Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
"Сколько гонору": Украину подняли на смех за претензии к Италии
Володин передал президенту Ирана приветствие от Путина

Шоу-бизнес

"Африканская девочка": Куркова изменилась до неузнаваемости
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Андрей Аршавин гонит в шею бывшую жену с тремя детьми
Волочкова пошла на крайние меры из-за бывшего мужа

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Ирина Отиева объявила о болезни после выхода скандального шоу

Певица расставила точки над i
Шоу-бизнес

Снимок беременной Слуцкой стал сенсацией

Спортсменка поделилась самым сокровенным

Шоу-бизнес

Автобус вылетел на застрявшую на дороге Аллу Пугачеву

Примадонна не смогла сдвинуться с места
Шоу-бизнес

Вляпавшаяся Макарская раскрыла всю правду о контакте с мужем Милявской

Артистка рассказала, что было на самом деле

Гороскоп

Календарь красоты на февраль 2020 года
Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будет хуже": Тарасова взорвалась из-за униженных российских фигуристок
Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира
"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека
Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена с дочерью

Регионы

Людей обманули? Поезда через Крымский мост оказались бесполезными
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru