"Русский Джонни Депп": Дима Билан удивил преображением

На днях Дима Билан побывал на эфире на "Новом Радио". Он ответил на интересующие поклонников вопросы в компании Руслана Баргаева и Otana. Перед эфиром Дима Билан сделал романтическое фото и опубликовал его в своем "Инстаграм".
"С раннего утра уже на @newradio.ru. Скоро эфир !) #билан #димабилан #tiktokшоу", – написал Дима Билан в своем "Инстаграм".
На фото артист предстал в образе ковбоя – в шляпе с полями и модной джинсовой рубашке. Поклонники пришли в восторг от оригинального образа Димы Билана. Некоторые даже сравнили его с известным голливудским актером.
"Что за ковбой Мальборро?"; "Вылитый Джонни Депп"; "Похож на Майкла Джексона", – написали фолловеры.
Несмотря на эпидемию коронавируса в России, Дима Билан часто ходит по программам радио и тв. Недавно он побывал на детском конкурсе "Синяя птица". Там он метал ножи и топоры в мишень под бурные аплодисменты зрителей.
Недавно в Сети появилась информация, что Дима Билан судится с мужем своей сестры. Он якобы не вернул ему 20 миллионов рублей, взятые в долг. Деньги певец вложил в общий бизнес. Победитель "Евровидения" подал иск в Бабушкинский суд, но певец даже не появляется на слушаниях в суде, за него это делают адвокаты.
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