"Русский Джонни Депп": Дима Билан удивил преображением

Недавно в семье Димы Билана произошел скандал. Певец подал в суд на мужа сестры за то, что он якобы не вернул ему крупную сумму денег. Пока идет разбирательство, артист продолжает вести светскую жизнь и ходит по эфирам.

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