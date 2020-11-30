"Типичный Раскольников": Билан метал топоры в окружении детей

Певцу понравилось, как дети соревнуются в опасной дисциплине на конкурсе талантов. Они метали ножи, и артист решил тоже попробовать свои силы. Певец отлично справился с заданием и попал ножом в яблочко. Он решил не останавливаться и захотел бросить топор, пишет ФАН.
Откуда на детском конкурсе взялся топор, не понятно. Ведущая Дарья Златопольская и юные участники конкурса отошли подальше от смельчака. Несмотря на опасения окружающих, Дима Билан не растерялся и умело метнул топор точно в цель.
Члены жюри – Денис Мацуев, Сергей Безруков и Николай Цискаридзе – оценили неожиданные скрытые таланты исполнителя. Ведущая же отметила, что у Димы Билана начинается новая карьера. Мацуев в шутку назвал его "типичным Раскольниковым".
Ранее Дима Билан откровенно поговорил с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Певец вспомнил, с какими психологическими проблемами сталкивался ранее. Он дал дельный совет публичным людям.
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