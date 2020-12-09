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Суд развел Пелагею с Телегиным и лишил его четверти доходов

Суд развел Пелагею с Телегиным и лишил его четверти доходов

Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина длится уже больше полугода. Певица подала документы в суд еще весной, однако все затянулось. Однако в новый год пара вступит уже в новом статусе – 9 декабря их, наконец, развели.
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На слушании знаменитости лично не присутствовали, процессом управляли адвокаты. По просьбе представителей хоккеиста заседания проходили в закрытом режиме.

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 Пелагея

Пелагея певица

По решению суда Иван Телегин теперь обязан выплачивать одну четвертую своего дохода на содержание дочери Таисии. Девочке в будущем году исполнится четыре года, однако в ее воспитании спортсмен практически не принимает участия. По словам представителя Пелагеи, он даже не горит желанием общаться с малышкой по телефону, что уж говорить о личных встречах.

После официального развода бывшим супругам предстоит разделить совместно нажитое имущество. Заседание намечено на конец декабря, однако вряд ли все ограничится одним слушанием. Скорее всего, недвижимость пара разделит уже в будущем году.

Судя по данным, у бывших супругов есть дом и квартира, за которую они вместе выплачивали ипотеку. Также у Ивана Телегина имеется премиальный автомобиль стоимостью в 16 миллионов рублей. Правда, эту машину спортсмен приобрел благодаря жене – ради нового транспортного средства Пелагея продала свой "Мерседес". Кстати, за рулем "Бентли", купленного за деньги из семейного бюджета, уже разъезжает новая пассия хоккеиста.

Представитель певицы полагает, что большая часть совместно нажитого имущества была умышленно сокрыта спортсменом, чтобы не допустить раздела. Также адвокат отметил, что Пелагея ни на что изначально не претендовала. Девушка подала только на развод и на алименты, а вот иск на раздел имущества в суд принес именно Иван Телегин.

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Автор: 9 декабря 2020, 16:14 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Пелагея Сергеевна Телегина при рождении в девичестве Ханова и Телега у ё б о к,который кусок резины по льду гоняет - два вонючих )!(.И-Д0 и позор России,короче м--р-а-з-и!
Гость
Ответить
Василий
Страшная!!!!
Страшно тебе Васья.
Гость
Ответить
Данный хоккейчик такой же прохвост, как хоккейчик у покойной Началовой.
Василий
Ответить
Страшная!!!!
1

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