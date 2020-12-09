Суд развел Пелагею с Телегиным и лишил его четверти доходов

Бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина длится уже больше полугода. Певица подала документы в суд еще весной, однако все затянулось. Однако в новый год пара вступит уже в новом статусе – 9 декабря их, наконец, развели.

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