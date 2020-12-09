Суд развел Пелагею с Телегиным и лишил его четверти доходов

На слушании знаменитости лично не присутствовали, процессом управляли адвокаты. По просьбе представителей хоккеиста заседания проходили в закрытом режиме.
По решению суда Иван Телегин теперь обязан выплачивать одну четвертую своего дохода на содержание дочери Таисии. Девочке в будущем году исполнится четыре года, однако в ее воспитании спортсмен практически не принимает участия. По словам представителя Пелагеи, он даже не горит желанием общаться с малышкой по телефону, что уж говорить о личных встречах.
После официального развода бывшим супругам предстоит разделить совместно нажитое имущество. Заседание намечено на конец декабря, однако вряд ли все ограничится одним слушанием. Скорее всего, недвижимость пара разделит уже в будущем году.
Судя по данным, у бывших супругов есть дом и квартира, за которую они вместе выплачивали ипотеку. Также у Ивана Телегина имеется премиальный автомобиль стоимостью в 16 миллионов рублей. Правда, эту машину спортсмен приобрел благодаря жене – ради нового транспортного средства Пелагея продала свой "Мерседес". Кстати, за рулем "Бентли", купленного за деньги из семейного бюджета, уже разъезжает новая пассия хоккеиста.
Представитель певицы полагает, что большая часть совместно нажитого имущества была умышленно сокрыта спортсменом, чтобы не допустить раздела. Также адвокат отметил, что Пелагея ни на что изначально не претендовала. Девушка подала только на развод и на алименты, а вот иск на раздел имущества в суд принес именно Иван Телегин.
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