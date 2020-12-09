"Что за рыжая баба?": Виторган спровоцировал слух о расставании с Нинидзе

В прошлом году Максим Виторган развелся с Ксенией Собчак. Спустя некоторое время актера увидели в компании актрисы Нино Нинидзе, из-за чего появились слухи о его новом романе. Предположения оказались верными. Позже влюбленные перестали скрывать свои чувства от общественности.
На протяжении полутора лет Максим и Нино публикуют совместные фотографии в "Инстаграм". По мнению поклонников, эта пара является одной из гармоничных в шоу-бизнесе. Более того, Виторган нашел общий язык с сыном возлюбленной. Нинидзе тоже подружилась с наследниками избранника – 24-летней Полиной, 20-летним Даниилом и четырехлетним Платоном.
Многие интернет-пользователи расстроились, когда увидели снимок актера с незнакомкой. Он запечатлен с рыжеволосой дамой на премьере фильма "Серебряные коньки". Актер сидел вместе с ней в зрительном зале. Таким образом бывший муж Ксении Собчак спровоцировал слухи о расставании с Нинидзе.
Как пишет "Экспресс-газета", поклонники задались вопросами: "А где Нино?", "Почему Максим без Нино?", "Что это за рыжая баба рядом с Виторганом?". Ответа пока нет. Остается надеяться, что в скором времени Максим Витораган и Нино Нинидзе дадут понять общественности, что в их отношениях все хорошо.
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