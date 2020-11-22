Воссоединение семейки: Собчак и Виторган снова вместе

Стоит отметить, что звездные экс-супруги сделали все возможное, чтобы их сын был счастлив. На кадрах, сделанных во время вечеринки, отчетливо видно, что Собчак и Виторган держатся вместе.
Маленький Платон весь день провел в компании мамы и папы. Многочисленная аудитория добавила, что улыбка наследника еще никогда не сияла так ярко. Нашлись и те, кто посетовал, что Максиму и Ксении пора сойтись ради счастливого будущего сына.
"Семейка Адамс снова в сборе! Хорошо, когда тебе четыре года, а папа с мамой рядом. Главное, чтобы новый муж не начал ревновать, а то без драмы не обойдетесь", – написали поклонники.
Сама же Ксения Собчак не стала реагировать на хвалебные комментарии, а только лишь рассказала, как необычно поздравила сыночка. Телеведущая напялила костюм осла из "Бременских музыкантов", ошарашив всех гостей праздника.
Платон не сразу смог понять, что под плюшевым костюмом скрывается его родственница. В то же время Максим Виторган не сдержал смех и похвалил новый образ звезды. По словам актера, теперь Ксюша показала свою истинную сущность.
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