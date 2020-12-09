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Бывшего мужа Гагариной перестали узнавать

Бывшего мужа Гагариной перестали узнавать

Дмитрий ??схаков и Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-избранник Полины Гагариной удивил пользователей Сети необычным снимком. Изюминка фото в том, что на нем Дмитрий Исхаков выглядит абсолютно не таким, каким его привыкли видеть поклонники звездной пары.
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Фотограф разместил в своем инстаграм-аккаунте кадр, на котором предстал без бороды. Он отметил, что его часто просили побриться. Это и подвигло мужчину выложить снимок восьмилетней давности.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

На фотографии он с любимым псом Павликом. Экс-супруг певицы заявил, что четвероногий друг по сей день жив и здоров.

Фолловеры живот отреагировали на пост Дмитрия Исхакова. Большинство сошлись во мнении, что в таком видео он выглядит лучше. Некоторые и вовсе не узнали в красавце на снимке бывшего возлюбленного Полины Гагариной. "Очень симпатичный мужчина, без бороды, мне кажется, лучше и моложе выглядите", "Я подумал сначала, что это Джордж Майкл", – высказались подписчики.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись. Новость привела поклонников четы в шок. Пара расписалась в сентябре 2014 года. Свадьбу влюбленные сыграли на Сейшелах. 26 апреля 2017 года певица родила мужу дочь Мию.

Как писали "Дни.ру", в прошлом году стало известно, что отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова испортились. Артистка сняла обручальное кольцо и больше не появлялась с мужем в свете и в соцсетях. Пара долго не комментировала слухи, однако потом информация об их расставании подтвердилась.

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Автор: 9 декабря 2020, 14:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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