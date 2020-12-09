Бывшего мужа Гагариной перестали узнавать

Экс-избранник Полины Гагариной удивил пользователей Сети необычным снимком. Изюминка фото в том, что на нем Дмитрий Исхаков выглядит абсолютно не таким, каким его привыкли видеть поклонники звездной пары.

прочитано 196 раз