Бывшего мужа Гагариной перестали узнавать

Фотограф разместил в своем инстаграм-аккаунте кадр, на котором предстал без бороды. Он отметил, что его часто просили побриться. Это и подвигло мужчину выложить снимок восьмилетней давности.
На фотографии он с любимым псом Павликом. Экс-супруг певицы заявил, что четвероногий друг по сей день жив и здоров.
Фолловеры живот отреагировали на пост Дмитрия Исхакова. Большинство сошлись во мнении, что в таком видео он выглядит лучше. Некоторые и вовсе не узнали в красавце на снимке бывшего возлюбленного Полины Гагариной. "Очень симпатичный мужчина, без бороды, мне кажется, лучше и моложе выглядите", "Я подумал сначала, что это Джордж Майкл", – высказались подписчики.
Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись. Новость привела поклонников четы в шок. Пара расписалась в сентябре 2014 года. Свадьбу влюбленные сыграли на Сейшелах. 26 апреля 2017 года певица родила мужу дочь Мию.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году стало известно, что отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова испортились. Артистка сняла обручальное кольцо и больше не появлялась с мужем в свете и в соцсетях. Пара долго не комментировала слухи, однако потом информация об их расставании подтвердилась.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Подросток
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Отношения с армянкой
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но