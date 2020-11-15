"Год без секса": Гагарина жестко обошлась с любящим мужчиной

"Год без секса, полет нормальный", – горько пошутил фотограф. Он добавил, что все его системы работают в штатном режиме. Мужчина порекомендовал всем аскезу. "Попробуем продержаться еще год", – отметил бывший муж Полины Гагариной.
Дмитрий Исхаков признался, что ему приходится не просто. Он сказал, что своим заявлением хочет поддержать тех, кто по каким-то причинам находится в похожем положении. "Все это очень переоценено да и вообще, вы не одни", – написал фотограф в своем иснтаграм-аккаунте.
Пользователи соцсети неоднозначно отнеслись к откровениям Исхакова. Некоторые посочувствовали ему, а другие принялись над ним издеваться. "Ну зачем вы это пишете?Отпустите свои переживания и отпустите прошлое... Спорт шикарно помогает, также баня/массаж, мантры, йога, медитация, аффирмации", "Не парься, наладится у тебя в жизни все, и встретишь новую любимую!" – поддержали экс-супруга Полины Гагариной фолловеры.
"А вот оно и объяснение причины (и следствия, видимо, тоже) развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова", – предположил телеграм-канал "Только никому".
Ранее фотограф опубликовал в своем инстаграм-аккаунте селфи, под которым решил поразмышлять о личной жизни. Фотохудожник отметил, что не против отправиться на шоу "Холостяк" вместо Тимати, чтобы заняться поиском новой возлюбленной.
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