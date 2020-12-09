Придумал трогательное прозвище: Азиза поделилась подробностями бурного романа с Абдуловым

Певица славится своими сенсационными заявлениями на разные темы. На днях она появилась в программе "Основано на реальных событиях" на канале "НТВ" и рассказала об отношениях с великим Александром Абдуловым. Вся история казалась бы новогодней сказкой, если бы не одно но: актер тогда еще был женат на Ирине Алферовой.

Все случилось в 90-х, когда популярность Азизы росла с каждой минутой. Они случайно встретились в ресторане Центрального дома работников искусств. Актер присел к ним, быстро заказал что-то выпить и попросил официанта накрыть слов, пожаловавшись на отсутствие фруктов зимой. Певица вспомнила, что с момента знакомства Абдулов придумал ей трогательную кличку: "Он, знаете, так меня назвал странно – Хлопчонок. У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Он все говорил "Азизенок-хлопчонок"".

По словам Азизы, утром следующего дня Александр Абдулов уже был у нее в номере и настаивал на совместном завтраке. Так начался их роман с гостиничными встречами и утаиванием всего происходящего от Ирины Алферовой.

Певица считает, что роман был очень "достойным". Однако она не переставала чувствовать себя лишней, несмотря на шикарные ухаживания артиста. Азиза рассказала, что Абдулов был очень щедрым человеком: роскошный завтрак с шампанским мог переходить в дорогой ужин, а потом и в ночь с видом на Кремль. Также она упомянула, что один раз актер все-таки привел ее домой. "Рано утром я встала на цыпочках, вызвала такси и уехала, пока Саша не проснулся", – вспоминает она.

В какой-то момент певица поняла, что так больше не может продолжаться. Она уехала на гастроли и написала великому артисту письмо, в котором предложила расстаться. Позднее она узнала, что Александр Абдулов хотел сделать ей предложение.

