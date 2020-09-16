"Поспешила выйти замуж и сгорела": Юлиан прочит Азизе печальную участь Легкоступовой

Певица Азиза угодила в скандал накануне свадьбы. Она заподозрила своего жениха в неверности. Артистку поддержал ее коллега Юлиан.

На 26 сентября назначена свадьба певицы Азизы и ее возлюбленного, стоматолога Давида Григоряна. Однако на днях певица обнаружила избранника флиртующим с участницей скандально известного реалити-шоу "Дом-2", и теперь торжественная церемония под угрозой. Сам Давид Григорян утверждает, что верен Азизе. Однако, как говорят в окружении певицы, она переживает, так что точно неизвестно, состоится или нет свадьба.

Певец Юлиан убежден, что Азизе нужно отменить торжество. "Она красивая, мудрая, талантливая. Ей нужен совсем другой мужчина. У этого стоматолога, может, и есть деньги, но точно нет совести. Нельзя совершать ошибку и выходить замуж за него. Если до свадьбы человек позволяет себе подобное, то что же будет после нее?" – задал риторический вопрос Юлиан.

Певец боится, что Азиза, если выйдет замуж, может плохо закончить. "Нельзя повторять ошибки своих же подруг. Далеко ходить не надо, случай с Легкоступовой трудно забыть! Валя поспешила выйти замуж и сгорела", – напомнил артист.

Также он в качестве примера представил и себя, когда оформил отношения с певицей Анастасией, с которой до этого они дружили три десятка лет, а потом со скандалом развелись, не прожив вместе и года.

Напомним, что Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз в начале июля. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. Однако уже в августе дочь певицы Анэтта обнаружила влюбленных в квартире артистки в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда она отправила обоих в наркологическую клинику.

Однако вскоре Валентине Легкоступовой стало хуже, ее перевели в обычную больницу. Там у нее нашли закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на все старания врачей, спасти певицу не удалось. Она впала в кому и 14 августа умерла.

Впоследствии выяснилось, что якобы артистка упала в ванной, однако не стала вызывать скорую помощь. А еще оказалось, что дети были категорически против свадьбы Валентины Легкоступовой, им не понравился ее новый избранник. Однако певица вопреки их желанию оформила с ним отношения.