"Женщина-мечта!": оголившаяся Азиза заставила россиян ахнуть

56-летняя певица Азиза пытается прийти в себя после измены молодого жениха. Артистка отправилась в Крым, чтобы как следует отдохнуть и понежиться на побережье.

Свежими фото с курорта звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. "Море позитива всем! Несмотря ни на что!", – подписала снимки певица Азиза.

На фотографиях знаменитость позирует на фоне водной глади в разных купальниках. И на всех она прекрасно выглядит. Тонкая талия, стройные бедра и пышный бюст артистки восхитили ее поклонников. Фигура Азизы заставила фолловеров ахнуть.

"Женщина-мечта!", "Богиня красоты", "Азизочка с годами только хорошеет, словно дорогое вино", "Статуэточка", – выразили свой восторг подписчики. Они сошлись во мнении, что разрыв с возлюбленным, 45-летним бизнесменом Давидом Григоряном пошел исполнительнице на пользу. Пользователи соцсети посоветовали ей забыть о неверном избраннике и найти нового.

Напомним, певица Азиза должна была выйти замуж 26 сентября. Звезда эстрады серьезно подготовилась к торжеству. На банкет на 600 персон уже было заказано 50 килограммов черной икры. Отметим, мужчину уличили во флирте с участницей шоу "Дом-2". И хотя Давид опроверг все обвинения в измене, и даже Азиза его простила, но торжества уже не будет.

Как писали "Дни.ру", после всего произошедшего певица Азиза, тем не менее, не потеряла веру в любовь. Однако если все же дойдет до свадьбы, то устраивать грандиозное событие из этого она уже не намерена.

