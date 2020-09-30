"Женщина-мечта!": оголившаяся Азиза заставила россиян ахнуть

Свежими фото с курорта звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. "Море позитива всем! Несмотря ни на что!", – подписала снимки певица Азиза.
На фотографиях знаменитость позирует на фоне водной глади в разных купальниках. И на всех она прекрасно выглядит. Тонкая талия, стройные бедра и пышный бюст артистки восхитили ее поклонников. Фигура Азизы заставила фолловеров ахнуть.
"Женщина-мечта!", "Богиня красоты", "Азизочка с годами только хорошеет, словно дорогое вино", "Статуэточка", – выразили свой восторг подписчики. Они сошлись во мнении, что разрыв с возлюбленным, 45-летним бизнесменом Давидом Григоряном пошел исполнительнице на пользу. Пользователи соцсети посоветовали ей забыть о неверном избраннике и найти нового.
Напомним, певица Азиза должна была выйти замуж 26 сентября. Звезда эстрады серьезно подготовилась к торжеству. На банкет на 600 персон уже было заказано 50 килограммов черной икры. Отметим, мужчину уличили во флирте с участницей шоу "Дом-2". И хотя Давид опроверг все обвинения в измене, и даже Азиза его простила, но торжества уже не будет.
Как писали "Дни.ру", после всего произошедшего певица Азиза, тем не менее, не потеряла веру в любовь. Однако если все же дойдет до свадьбы, то устраивать грандиозное событие из этого она уже не намерена.
Популярные темы форума
я хочу быть страшная!
Голосуем
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Не Паша, а Маша!
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
ТАТУ
Карабахский конфликт
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?