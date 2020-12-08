Увядающая Джанабаева заговорила о возрастных изменениях

41-летняя Альбина Джанабаева задумалась о будущем. Певица уточнила, что важно именно для нее.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" дала понять поклонникам в своем "Инстаграм", что не боится стареть. Она считает, что возраст не так уж важен. Считается, что после 40 лет женщина начинает увядать, но Альбина Джанабаева, судя по всему, об этом не переживает.

"Молодость проходит, от нее может не остаться и следа", – констатировала звезда. Артистка считает важным то, что человек накопил к определенному периоду своей жизни, чем он наполнен и что готов показывать миру.

Подписчики певицы заявили, что звезде не о чем беспокоиться, поскольку она останется вечно юной. "Вы с годами только хорошеете", "Вы так шикарно выглядите и без косметики, и без фильтров", – высказались фолловеры знаменитости.

Альбина Джанабаева уточнила, что о возрасте ее спросили в недавнем интервью. Так что, с настроением у нее все в полном порядке.

Напомним, Альбина Джанабаева в 2014 году вышла замуж на Валерия Меладзе. Она родила певцу двух сыновей: Константина и Луку.

