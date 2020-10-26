Джанабаева призналась в сильных чувствах к известному актеру

Оказывается, в свое время певице очень нравился знаменитый актер Дмитрий Харатьян. Исполнительница вспомнила, что будучи совсем юной, увлеклась им. Работа артиста в киносаге о гардемаринах приводила начинающую звезду в восторг.
Альбина Джанабаева мечтала оказаться рядом с Дмитрием Харатьяном. Конкретных планов у нее не было, но она точно знала, что была бы счастлива, если бы фантазия осуществилась. 41-летняя знаменитость отметила, что многие ее ровесницы много лет назад тоже были влюблены в гардемаринов и Дмитрия Харатьяна в частности.
Теперь же, спустя много лет, артистка исполнила главную мечту своей юности. На шоу "Три аккорда" на этапе дуэтов Альбина Джанабаева поработала в паре с актером.
Напомним, ранее Валерий Меладзе высказался о своем романе с Альбиной Джанабаевой. Певец считает, что их любовь – это "что-то фатальное". Об этом ранее писали "Дни.ру".
В 2000 году в состав группы "ВИА Гра" вошли Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Анна Седокова. После этого просочилась информация о том, что Валерий и Константин Меладзе встречаются с двумя солистками коллектива. Братья пытались скрывать от общественности романы, ведь на тот момент они были женаты. Позже Меладзе все же подтвердили отношения с певицами.
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