"Валера не поругает?": Джанабаева без юбки предстала перед народом

Как только Альбина Джанабаева вышла замуж за Валерия Меладзе, стала выглядеть скромнее. Когда она была солисткой "ВИА Гры", поддерживала соблазнительный образ откровенными фотосессиями, появлялась в клипах в нескромных нарядах. Сейчас же артистка подчеркивает свою красоту по-другому, но остается все такой же притягательной.
Недавний снимок Джанабаевой в "Инстаграм" произвел настоящий фурор. На опубликованной фотографии Альбина запечатлена в изящной позе, сидя на деревянном стуле. Артистка предстала в черном боди, колготках и туфлях-лодочках. "Вечером, все же хочется скинуть лишнее", – написала она под кадром.
Пользователи Сети по достоинству оценили пикантный снимок знаменитости. Многие отметили, что с годами Альбина становится краше. "Так выглядит идеал", – считает подписчик. Некоторые поклонники подумали, что Валерий Меладзе негативно отреагирует на немного откровенное фото супруги. "Валера не поругает?", "Меладзе лучше это не видеть", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Валерий Меладзе высказался о своем романе с Альбиной Джанабаевой. Артист считает, что их любовь – это "что-то фатальное". Об этом ранее писали "Дни.ру".
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