Шепелев с любовницей подвергся нападению на отдыхе

Ведущий с возлюбленной отдыхают вместе с детьми. Шоумен показал совместное видео их дружной компании в своем инстаграм-аккаунте, а через несколько часов поделился трогательным снимком со своей пассией.
В кадре пара стоит на берегу океана, взявшись за руки и прильнув друг к другу. При этом видны лишь переплетенные кисти рук и ноги на белом песке. Дмитрий Шепелев в тот момент еще не знал, что его ждет сразу после фотосессии.
Он рассказал, он подвергся нападению медуз, которые его "искусали". "Я очень романтичный", – подписал снимок шоумен. Вопросы подписчиков о том, как он себя чувствует после атаки морских животных, телеведущий оставил без внимания.
Напомним, что у телеведущего есть сын Платон от Жанны Фриске, крестной матерью мальчика стала певица Ольга Орлова. В 2020 году наследнику Дмитрия Шепелева исполнилось семь лет. У телеведущего сложные отношения с семьей умершей исполнительницы. Отец Фриске заявляет, что шоумен не дает им с женой видеться с внуком.
Как писали "Дни.ру", Дмитрий Шепелев ранее сообщил, что очень доволен нынешней службой на канале "ТНТ". В настоящее время он ведет там шоу "Ты как я", в котором участвуют звезды шоу-бизнеса вместе со своими детьми.
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