Перенесший инсульт Носков разоткровенничался: Сложные времена

Николай Носков три года назад перенес инсульт. Артист продолжает проходить реабилитацию и готовится выступить с первым онлайн-концертом.

По словам звезды, в этом году из-за пандемии удалось всего лишь дважды спеть перед зрителями вживую. Индустрия сейчас переживает тяжелые месяцы, и для певца отсутствие концертов дается с трудом. "Сложные времена бросают нам вызов", – заявил музыкант.

Зато теперь у Николая Носкова есть много времени на семью и здоровье. Артист старается соблюдать советы врачей, чтобы прийти в себя после инсульта. Однако из-за пандемии ему стало сложно встречаться с тренером, после работы с которым певец может похвастаться заметным прогрессом.

Музыкант вместе с женой уже много лет живет за городом, поэтому его распорядок дня не сильно отличается от того, что был до коронавируса. Впрочем, отсутствие живого общения Николай Носков переживает с трудом. "Во время карантина все, думаю, оценили, как соцсети помогают держаться на связи", – делится артист.

По словам певца, 2020-й дался ему непросто, впрочем, как и всем остальным жителям планеты. Однако были и радостные моменты. Например, в марте у музыканта был большой концерт в Петербурге, а затем номинация в премии "Виктория". Однако больше всего Николая Носкова порадовала дочь, она сообщила, что очень скоро артист в третий раз станет дедом.