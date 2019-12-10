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Разбитый инсультом Николай Носков произвел фурор на концерте

Николай Носков. Фото: www.globallookpress.com
Николай Носков выступил с концертом в одном из столичных залов. Певца, который до сих пор не оправился от последствий инсульта, поддержало множество артистов.
прочитано 524 раза

Накануне, 9 декабря, Николай Носков выступил на сцене с концертом "Живой". Более чем символическое название, ведь пару лет назад артиста сразил инсульт. Тогда исполнитель был госпитализирован c диагнозом "ишемический спинальный инсульт". Спустя сутки состояние артиста ухудшилось. Больше недели он провел в реанимации, где был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Когда кризис миновал, Николай начал проходить реабилитацию под присмотром супруги Марины. Пришлось фактически заново учиться жить, говорить и ходить.

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Николай Иванович Носков

Николай Иванович Носков певец

Учитывая все эти обстоятельства, тем более понятно волнение поклонников, пришедших на концерт Николая Носкова. Среди них оказалось много отечественных знаменитостей. Они не только поддержали артиста в зале, но и выступили с ним на одной сцене. Свои хиты исполнили Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, певицы Слава и Наргиз Закирова, Диана Арбенина, Алексей Глызин, Владимир Пресняков, станцевал под песню Николая Носкова всемирно известный артист Сергей Полунин и многие другие.

Своими впечатлениями поделилась телеведущая Екатерина Стриженова, оказавшаяся в этот вечер в зале в компании младшей дочери Александры. Женщина оказалась в полном восторге. "Шеститысячный зал Крокус Сити Холла был переполнен! Тот случай, когда любимому артисту необходима поддержка, чтобы начать жизнь сначала и ВЫ ПРИШЛИ! Мы все отказались от пригласительных и купили билеты, чтобы тоже поддержать нашего друга Николая Носкова. Это был необыкновенный концерт! Очень волнительный и эмоциональный..... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Екатерина Стриженова.

При этом она отметила, что были артисты, которые якобы отказались участвовать, но кто именно, Екатерина уточнять не стала. "Николай, эта дата стала твоим новым днем рождения, с возвращением!!! Какое счастье, что мы все к этому причастны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – завершила свой пост телеведущая.

Кстати, ранее об этих таинственных артистах высказывался музыкальный продюсер, композитор Виктор Дробыш. Именно с его подачи и был организовано это мероприятие. "У Николая Носкова были люди, которые просто обязаны находиться рядом с ним на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет", – сказал он.

"Самая большая сложность – состояние Николая Ивановича, который в свое время должен был завестись и поверить в себя. И вот мы это преодолели", – отметил Виктор Дробыш.

Автор: 10 декабря 2019, 11:41

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Так держать Николай! Поистине великий певец на нашей эстраде! Остальные все ПОП и ТРУСЫ! Здоровья тебе и новых творческих успехов!
1

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