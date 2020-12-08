"Ошибка моей веры в лучший вариант": Петросян поделился подробностями развода

В 2018 году юморист развелся с коллегой по цеху Еленой Степаненко. Возлюбленные прожили вместе целых 33 года, однако это не помогло им разойтись спокойно. Развод пары явился одним из самых скандальных и обсуждаемых в российском шоу-бизнесе.

Известно, что они познакомились еще в 1979 году. Петросян разглядел в девушке талант, симпатия была обоюдной, но они оба были заняты. Их отношения были легкими и светлыми, артистка вдохновляла Евгения Вагановича. Уже сейчас он вспоминает, что творчество для него всегда стояло на первом месте, а тандем у них был прекрасный. Ему удалось подарить зрителям еще восемь лет "Кривого зеркала", однако потом это стало невозможным.

Десять лет назад в жизни Евгения Петросяна возникла помощница Татьяна Брухунова. Она интересовалась его жизнью, была очень внимательна, и очень скоро всем стало понятно, что будет дальше. Елена Степаненко, судя по всему, верила, что муж не уйдет, хотя тоже все видела.

Юморист хотел расторгнуть брак, официально уйти к другой женщине и стать отцом. Со Степаненко, как известно, у них это так и не получилось. В программе "Эмпатия Манучи" юморист рассказал, что за Вагана он бесконечно благодарен Татьяне, потому что она заставила его поверить в то, что это возможно, и все получилось.

Напомним, скандал приобрел новые обороты, когда Елена Степаненко и дочь Евгения Петросяна Виктория объединили усилия и начали бороться за имущество юмориста. Он не мог поверить, что это происходит. Сейчас он признается, что его ошибкой было верить в лучшее в Елене: он предлагал ей спокойно отпустить его, но вместо этого она развязала настоящую войну. "Это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей", – рассказал юморист.





