Петросян дал смачную почещину дочери

Первое фото с новорожденным сыном Евгений Петросян обнародовал осенью. На снимке можно увидеть счастливого юмориста с младенцем в руках. По словам артиста, он не верил, что может снова стать отцом, но Татьяна Брухунова переубедила его.
Петросян понимает, что поступал неправильно, когда тратил время только на работу. Для юмориста приоритетом была вовсе не семья, а карьера. Евгений Ваганович жалеет, что не обзавелся сыном раньше. Сейчас он надеется, что оставил стране хорошего и талантливого человека.
У артиста есть дочь Викторина, которая родилась 52 года назад. Она не стала поздравлять отца с рождением сына. Отношения Евгения Вагановича с наследницей испортились из-за его скандального развода с Еленой Степаненко.
Викторина заняла сторону мачехи, поэтому Петросян обиделся на дочь. Юморист якобы готов вычеркнуть ее из завещания. Также он не хочет знакомить Викторину с малышом Ваганом.
Напомним, Евгений Петросян впервые назвал причину развода с Еленой Степаненко. По его словам, в семье все чаще стали возникать проблемы и недомолвки. Артистка же утверждает обратное: новость о разводе стала для нее громом среди ясного неба.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Мне 14 лет и у меня большая грудь
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Какая должна быть женская грудь?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но