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Петросян дал смачную почещину дочери

Петросян дал смачную почещину дочери

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Весной 75-летний Евгений Петросян обзавелся сыном. Молодая супруга подарила юмористу наследника. Оказывается, артист долго не решался стать отцом во второй раз.
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Первое фото с новорожденным сыном Евгений Петросян обнародовал осенью. На снимке можно увидеть счастливого юмориста с младенцем в руках. По словам артиста, он не верил, что может снова стать отцом, но Татьяна Брухунова переубедила его.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Петросян понимает, что поступал неправильно, когда тратил время только на работу. Для юмориста приоритетом была вовсе не семья, а карьера. Евгений Ваганович жалеет, что не обзавелся сыном раньше. Сейчас он надеется, что оставил стране хорошего и талантливого человека.

У артиста есть дочь Викторина, которая родилась 52 года назад. Она не стала поздравлять отца с рождением сына. Отношения Евгения Вагановича с наследницей испортились из-за его скандального развода с Еленой Степаненко.

Викторина заняла сторону мачехи, поэтому Петросян обиделся на дочь. Юморист якобы готов вычеркнуть ее из завещания. Также он не хочет знакомить Викторину с малышом Ваганом.

Напомним, Евгений Петросян впервые назвал причину развода с Еленой Степаненко. По его словам, в семье все чаще стали возникать проблемы и недомолвки. Артистка же утверждает обратное: новость о разводе стала для нее громом среди ясного неба.

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Автор: 8 декабря 2020, 14:17 Источник: YouTube-канал "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Дочь не нужка, когда у старого пердуна появилась молодуха. Хоть молодуха Брехунова и никчемная, но разница в возрасте сыграла свою роль.
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