Снятая в постели с другим Водонаева разозлила мужа

Теледива Алена Водонаева впервые пошла под венец в 2009 году с бизнесменом и политиком Алексеем Малакеевым. В 2010-м году она родила от него сына Богдана. Через год пара развелась. Только сейчас Алена рассказала, чем был недоволен муж.



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