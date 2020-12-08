Снятая в постели с другим Водонаева разозлила мужа

Когда Богдану не было и года, Алена Водонаева с головой окунулась в работу. Она не стала сидеть в декрете и начала активно сниматься. В то время она готовилась к выходу клипа на песню "Сердце ранимое" с Александром Ломинским.
Алена Водонаева призналась, что в клипе было много постельных сцен, и это не нравилось ее мужу. Он высказывал ей свое недовольство. Теледива считает это проявлением патриархата. К слову, через полгода после эротических съемок пара развелась. Видимо, Алексей Малакеев не выдержал испытания чувств.
"Моему мужу, отцу Богдана, этот клип не понравился. Точнее некоторые сцены. Разговор был, вопросы были. Но это чистый патриархат и недоверие, я до сих пор так считаю", – написала Алена Водонаева в своем "Инстаграм".
Расстались они без скандалов и до сих пор сохраняют дружеские отношения. Водонаева признается, что никого так не любила, как первого мужа. И тогда об измене у нее даже и мыслей не было. Она относилась к съемкам как к работе.
У 38-летней Водонаевой единственный сын. После трех неудачных беременностей ей перевязали маточные трубы, так что больше иметь детей она не сможет. Сегодня Алена Водонаева и Алексей Малакеев пополам делят обязанности по воспитанию сына. Часть времени Богдан проводит с мамой, часть – с отцом.
Напомним, Алена Водонаева прославилась после участия в шоу "Дом-2", в котором она снималась три года. После этого ее карьера пошла в гору. Женщина стала ведущей, певицей и наладила бизнес.
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